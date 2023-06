i Autor: Shutterstock Zestawienie dodatków do emerytury

System emerytalny

Co z niemiecką emeryturą po powrocie do Polski? Na to musisz uważać!

Niemiecki system emerytalny jest dość skomplikowany. Istnieją w nim trzy rodzaje świadczenia: emerytury państwowe, emerytury subsydiowane i emerytury prywatne. Każdy zatrudniony za Odrą ma opłacane składki. Co się dzieje ze składkami, jeżeli pracowaliśmy w Niemczech i wróciliśmy do kraju?