Zarobki nauczycieli

Co z podwyżkami dla nauczycieli w 2024? Sprawdź, ile wyniosą pensje

Zgodnie z projektem ustawy budżetowej na rok 2024, nauczyciele otrzymają podwyżkę wynagrodzeń w wysokości 12,3% od 1 stycznia 2024 roku. To oznacza, że kwota bazowa dla nauczycieli wzrośnie do 4 471,28 zł brutto, co stanowi 12,3% wzrostu w porównaniu do obecnej kwoty bazowej.