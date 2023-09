14. emerytura w październiku. Którzy emeryci będą musieli dłużej czekać na świadczenie?

Wielka zmiana we wszystkich bankach! Może to dotyczyć każdego Polaka

Terminy wypłaty 14. emerytury 2023

Czternastki będą wypłacane w terminach wypłaty świadczeń emerytalnych. 14. emerytura będzie więc wypłacana w terminach 1, 5, 6, 8, 15, 20 i 25 września. Seniorzy, których świadczenia wypłacane są raz na kwartał, "czternastkę" otrzymają dopiero w październiku. Do tej grupy należą ci, których emerytury wypłacane są z KRUS.

Są też seniorzy, którzy w ogole nie otrzymają dodatkowego świadczenia ze względu na wysoką emeryturę. Możemy już wyliczyć, że 14. emerytury nie dostaną seniorzy, którzy mają emeryturę wysokości 4 438,44 zł brutto lub większą. Warto przy tym przypomnieć, że w marcu weszła w życie waloryzacja emerytur, więc spora część seniorów została przez nią "wykluczona" z 14. emerytur, choć na początku roku nic na to nie wskazywało. Senior dostający jeszcze w lutym 4000 zł brutto emerytury, od marca 2023 roku otrzymuje już 4592 zł brutto i tym samym przekracza próg, więc nie otrzyma czternastki.

Emerytury wraz z dodatkami mają być dostępne na kontach emerytów dzień przed terminem płatności. W sytuacji, w której termin wypłaty wypada w dniu wolnym od pracy, czas ten to dwa dni przed terminem wypłaty. W lepszym położeniu są więc emeryci i renciści posiadający konta bankowe. Pozostałe osoby muszą czekać na wizytę listonosza.

Czy można zmienić termin wypłaty emerytury?

Można spróbować zmienić termin na etapie składania wniosku o emeryturę. Jednak ZUS czy KRUS nie ma obowiązku naszej prośby spełnić. Zmiana możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach. Do takich należą np. terminy płatności alimentów bądź innych zobowiązań, których termin został wyznaczony urzędowo i nie podlega negocjacjom. Jeśli problemem jest termin spłaty raty kredytu, to dla ZUS nie będzie to wystarczający argument, tym bardziej że termin spłaty raty można negocjować z bankiem.

