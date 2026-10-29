Czy 1 listopada restauracje są otwarte? W tych godzinach zjesz na mieście we Wszystkich Świętych

Super Express
Super Express
2026-10-29 17:06

Planujesz rodzinny obiad na mieście po wizycie na cmentarzu we Wszystkich Świętych, ale obawiasz się, że odbijesz się od zamkniętych drzwi? Zasady dotyczące lokali gastronomicznych wyglądają zupełnie inaczej niż w przypadku klasycznego handlu. Sprawdź, jak zaplanować ten dzień, by bez stresu zjeść gorący posiłek lub wypić rozgrzewającą kawę z bliskimi.

Talerz zupy krem na stole w pełnej gości restauracji. O tym, czy zjesz na mieście 1 listopada, przeczytasz na Eska.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Czy 1 listopada restauracje są otwarte? W tych godzinach zjesz na mieście we Wszystkich Świętych

Przepisy a gastronomia: czy 1 listopada restauracje są otwarte?

Powszechnie wiadomo, że Dzień Wszystkich Świętych jest dniem ustawowo wolnym od pracy, a ustawa o ograniczeniu handlu zamyka drzwi większości sklepów i galerii handlowych. Jednak przepisy prawa traktują gastronomię w zupełnie wyjątkowy sposób.

Restauracje, bary, pizzerie czy punkty typu fast food nie są klasycznymi placówkami handlowymi, lecz świadczą usługi. Oznacza to, że zakaz handlu ich nie obejmuje. Z prawnego punktu widzenia właściciele lokali mogą bez przeszkód podjąć decyzję o przyjmowaniu gości 1 listopada. To doskonała wiadomość dla każdego, kto po długim, chłodnym spacerze alejkami cmentarnymi marzy o rosole, wyśmienitym daniu głównym lub pysznym deserze.

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W jakich godzinach działają restauracje otwarte 1 listopada?

Choć prawo pozwala na prowadzenie działalności, to ostateczna decyzja zawsze należy do właściciela lub menedżera danego punktu. Dlatego restauracje otwarte 1 listopada mogą funkcjonować w nieco innych godzinach niż w zwykłe dni tygodnia.

Czego możesz się spodziewać na mieście? Oto najczęstsze scenariusze:

  • Późniejszy start: Wiele lokali otwiera swoje drzwi dopiero około godziny 12:00 lub 13:00, dając pracownikom czas na poranną wizytę na grobach bliskich.
  • Gastro w okolicach cmentarzy: Punkty położone blisko dużych nekropolii często pracują na pełnych obrotach od samego rana do późnych godzin popołudniowych, oferując ciepłe dania i szybkie przekąski.
  • Restauracje czynne 1 listopada w centrach miast: Wybrane lokale autorskie i sieciowe przyjmują gości, ale niemal zawsze wymagają wcześniejszej rezerwacji stolika.

Warto również pamiętać o jednym istotnym wyjątku: punkty gastronomiczne znajdujące się wewnątrz zamkniętych galerii handlowych mogą być niedostępne, chyba że posiadają niezależne wejście od strony ulicy.

Cmentarz w Bydgoszczy - 1 listopada
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Gdzie po cmentarzu na kawę i ciastko? Kawiarnie otwarte 1 listopada

Listopadowa pogoda bywa kapryśna, dlatego po oddaniu hołdu zmarłym wielu z nas szuka miejsca, gdzie można się rozgrzać. Czy klimatyczne kawiarnie otwarte 1 listopada to powszechny widok? Jak najbardziej!

Lokalne kawiarnie, cukiernie oraz piekarnio-kawiarnie doskonale wiedzą, jak dużym zainteresowaniem cieszą się w tym dniu gorąca herbata z malinami, aromatyczne espresso czy słodkie wypieki. Jeśli szukasz miejsca na krótkie spotkanie z rodziną, sprawdź mniejsze, osiedlowe lokale lub punkty sieciowe usytuowane przy głównych arteriach miejskich. Warto jednak wiedzieć, że część z nich może działać w trybie skróconym, np. do godziny 18:00 lub 19:00.

Jak uniknąć niespodzianek? Praktyczne porady na 1 listopada

Skoro wiesz już, że restauracje czynne 1 listopada są bez problemu dostępne na kulinarnej mapie Polski, warto zadbać o sprawną organizację świątecznego wyjścia. Oto kilka wskazówek, które uchronią Cię przed rozczarowaniem:

  • Zadzwoń i zarezerwuj stolik: 1 listopada to dzień wzmożonego ruchu rodzinnego. Miejsca w popularnych restauracjach znikają bardzo szybko.
  • Sprawdź media społecznościowe lokalu: Właściciele restauracji najczęściej publikują świąteczny rozkład jazdy na Facebooku lub Instagramie na kilka dni przed Wszystkimi Świętymi. Wizytówki w Google Maps nie zawsze są aktualizowane na czas.
  • Rozważ catering lub dania na wynos: Niektóre restauracje oferują 1 listopada wyłącznie odbiór gotowych dań na wynos – to świetna opcja, jeśli wolisz zjeść ciepły posiłek w domowym zaciszu.
QUIZ na Wszystkich Świętych. Sprawdź, ile wiesz o 1 listopada. Komplet punktów tylko dla nielicznych
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