Czy czeka nas szczyt inflacji? Prezes PKO BP: Pierwszy kwartał będzie trudny [TYLKO U NAS]

Hubert Biskupski: Najważniejsze wyzwania na ten rok gospodarczy, to?

Paweł Gruza: Największym jest walka z inflacją, tak aby siła polskiego pieniądza została odbudowana i żeby siła nabywcza naszych obywateli wróciła do poziomów, którymi cieszyliśmy się w ostatnich latach.

Jakim wskaźnikiem średniorocznym inflacji skończy się ten rok i czy faktycznie pierwszy kwartał to będzie peak inflacyjny?

Pierwszy kwartał może być trudny, ale widać, że działania podejmowane na różnych szczeblach - od banku centralnego, poprzez działania legislacyjne i regulacyjne rządu, przynoszą pożądany skutek i widzimy oznaki stabilizacji, czy wręcz spadku inflacji. Nowy rok zawsze oznacza co prawda zmiany w zakresie niektórych cen i koszyków towarów, natomiast w dalszej części roku oczekujemy spadku poziomu inflacji.

Najważniejsze tematy w Davos to kryzys gospodarczy, wojna na Ukrainie i tematy związane z ESG, zieloną ekologią?

Co do zasady tak, ale pojawiają się też nowe wątki. Mam przyjemność uczestniczyć w wielu spotkaniach z przedstawicielami największych zagranicznych koncernów i korporacji. Tematem, który przewija się w tych rozmowach jest rywalizacja gospodarcza pomiędzy USA, a całą resztą świata, czyli Europą i Chinami. Obecnie Stany Zjednoczone w większym niż w ostatnich latach stopniu koncentrują się na ochronie swojego rynku wewnętrznego i własnych interesów, co przez pozostałych partnerów jest różnie oceniane.

A w zakresie ESG narracja delikatnie ewoluuje. Bardzo ambitne cele stawiane podczas poprzednich spotkań w Davos, zmieniają się i widać większy nacisk na bezpieczeństwo oraz stabilność dostaw tradycyjnych nośników energii takich jak ropa, gaz, a nawet węgiel. Dochodzi do pewnej racjonalizacji i wyważeniach akcentów. Oczywiście w Davos obecny jest także temat Ukrainy i spraw związanych z jej powojenną odbudową.

Wspomniał pan o rywalizacji globalnych podmiotów, tj. USA, Chin, Unii Europejskiej. Jak na tej mapie globalizacji można by określić Polskę? Ta rywalizacja to dla nas szansa, czy tylko i wyłącznie zagrożenia?

Dobre pytanie. Podczas panelu intensywnie dyskutowaliśmy na ten temat. Widzimy duże szanse dla Polski. Na świecie trwa proces skracania łańcuchów dostaw. To powoduje, że relatywna przewaga konkurencyjna Polski rośnie względem dalekiej Azji. Polska jest w fantastycznym miejscu, mamy zdywersyfikowaną gospodarkę, wykształconych i doskonale odnajdujących się na rynku pracy obywateli . To są przewagi, które powodują, że możemy w najbliższym czasie oczekiwać napływu kolejnych inwestycji do Polski.

Rozmawiał Hubert Biskupski

