Czy Lidl jest otwarty 11 listopada? Sklepy w Święto Niepodległości 2026

Super Express
Super Express
2026-11-10 13:44

Zaplanowanie codziennych zakupów w połowie tygodnia wydaje się proste, dopóki w kalendarzu nie pojawi się czerwona kartka. W 2026 roku Święto Niepodległości przypada w środę, co dla wielu osób oznacza zaskakującą zmianę w tygodniowym harmonogramie. Zastanawiasz się, czy lidl jest otwarty 11 listopada i jak zdążyć ze sprawunkami, by nie zastać zamkniętych drzwi marketu? Odpowiedź na to pytanie jest jednoznaczna, ale warto poznać też praktyczne rozwiązania na ten wyjątkowy dzień.

Pusty wózek sklepowy w alejce marketu. O tym, czy Lidl jest otwarty 11 listopada, dowiesz się z serwisu Eska.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI 11 listopada

Zakaz handlu w Święto Niepodległości 2026 – co mówi prawo?

Narodowe Święto Niepodległości obchodzone 11 listopada to jedno z najważniejszych świąt państwowych w Polsce i dzień ustawowo wolny od pracy. Zgodnie z przepisami Ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, w ten dzień na terenie całego kraju obowiązuje ścisły zakaz prowadzenia handlu wielkopowierzchniowego.

Oznacza to, że Lidl nie będzie otwarty 11 listopada. Wszystkie stacjonarne sklepy tej sieci w całej Polsce pozostaną tego dnia zamknięte przez całą dobę. Pracownicy dyskontów korzystają z przysługującego im prawa do świątecznego odpoczynku, a kasy i sale sprzedaży będą niedostępne.

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Wydłużone godziny pracy przed 11 listopada – jak zaplanować zakupy?

Choć sam Lidl 11 listopada będzie nieczynny, sieć doskonale zdaje sobie sprawę ze wzmożonego ruchu przed dniami wolnymi. Aby uniknąć tłoku i umożliwić klientom wygodne zrobienie zapasów, w dniach poprzedzających święto – szczególnie we wtorek 10 listopada – wiele placówek wydłuża godziny pracy, często aż do godziny 22:00 lub 23:00.

Jeśli planujesz większe zakupy spożywcze lub chcesz uzupełnić domową spiżarnię, najlepiej zrobić to z odpowiednim wyprzedzeniem. Oto o czym warto pamiętać, planując wizytę w sklepie przed Świętem Niepodległości:

  • Przygotuj listę najpotrzebniejszych produktów: Skup się na artykułach z dłuższym terminem przydatności oraz świeżym pieczywie i warzywach na najbliższe dni.
  • Sprawdź godziny otwarcia swojej placówki: We wtorek 10 listopada markety działają w standardowych lub wydłużonych godzinach.
  • Wybierz dogodną porę: Aby uniknąć największych kolejek, warto odwiedzić sklep w godzinach porannych lub późnowieczornych.
11 listopada - dzień, w którym Polska odzyskała niepodległość
Galeria zdjęć 12

Gdzie zrobić zakupy, gdy sklepy Lidl są zamknięte?

Co zrobić w sytuacji, gdy 11 listopada zabraknie Ci podstawowych produktów, takich jak mleko, pieczywo czy świeże owoce? Choć duże dyskonty i galerie handlowe będą nieczynne, ustawa przewiduje szereg wyjątków, z których możesz skorzystać w nagłych wypadkach.

W Święto Niepodległości 2026 zakupy zrobisz między innymi w następujących miejscach:

  • Małe sklepy osiedlowe oraz sieci franczyzowe (np. wybrane placówki Żabka): Mogą działać pod warunkiem, że za ladą stanie sam właściciel sklepu lub członkowie jego najbliższej rodziny.
  • Stacje paliw: Większość z nich pracuje całodobowo i oferuje podstawowe artykuły spożywcze oraz napoje.
  • Sklepy na dworcach i lotniskach: Punkty handlowe dedykowane bezpośredniej obsłudze podróżnych są wyłączone z ustawowego zakazu.
  • Apteki oraz punkty apteczne: Wyznaczone placówki pełnią dyżury świąteczne.

Już w czwartek 12 listopada wszystkie sklepy sieci Lidl powrócą do standardowego trybu pracy i będą otwierać się w swoich regularnych godzinach.

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