Czy Lidl jest otwarty 11 listopada? Sklepy w Święto Niepodległości 2026

Zakaz handlu w Święto Niepodległości 2026 – co mówi prawo?

Narodowe Święto Niepodległości obchodzone 11 listopada to jedno z najważniejszych świąt państwowych w Polsce i dzień ustawowo wolny od pracy. Zgodnie z przepisami Ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, w ten dzień na terenie całego kraju obowiązuje ścisły zakaz prowadzenia handlu wielkopowierzchniowego.

Oznacza to, że Lidl nie będzie otwarty 11 listopada. Wszystkie stacjonarne sklepy tej sieci w całej Polsce pozostaną tego dnia zamknięte przez całą dobę. Pracownicy dyskontów korzystają z przysługującego im prawa do świątecznego odpoczynku, a kasy i sale sprzedaży będą niedostępne.

Wydłużone godziny pracy przed 11 listopada – jak zaplanować zakupy?

Choć sam Lidl 11 listopada będzie nieczynny, sieć doskonale zdaje sobie sprawę ze wzmożonego ruchu przed dniami wolnymi. Aby uniknąć tłoku i umożliwić klientom wygodne zrobienie zapasów, w dniach poprzedzających święto – szczególnie we wtorek 10 listopada – wiele placówek wydłuża godziny pracy, często aż do godziny 22:00 lub 23:00.

Jeśli planujesz większe zakupy spożywcze lub chcesz uzupełnić domową spiżarnię, najlepiej zrobić to z odpowiednim wyprzedzeniem. Oto o czym warto pamiętać, planując wizytę w sklepie przed Świętem Niepodległości:

Przygotuj listę najpotrzebniejszych produktów: Skup się na artykułach z dłuższym terminem przydatności oraz świeżym pieczywie i warzywach na najbliższe dni.

Skup się na artykułach z dłuższym terminem przydatności oraz świeżym pieczywie i warzywach na najbliższe dni. Sprawdź godziny otwarcia swojej placówki: We wtorek 10 listopada markety działają w standardowych lub wydłużonych godzinach.

We wtorek 10 listopada markety działają w standardowych lub wydłużonych godzinach. Wybierz dogodną porę: Aby uniknąć największych kolejek, warto odwiedzić sklep w godzinach porannych lub późnowieczornych.

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Gdzie zrobić zakupy, gdy sklepy Lidl są zamknięte?

Co zrobić w sytuacji, gdy 11 listopada zabraknie Ci podstawowych produktów, takich jak mleko, pieczywo czy świeże owoce? Choć duże dyskonty i galerie handlowe będą nieczynne, ustawa przewiduje szereg wyjątków, z których możesz skorzystać w nagłych wypadkach.

W Święto Niepodległości 2026 zakupy zrobisz między innymi w następujących miejscach:

Małe sklepy osiedlowe oraz sieci franczyzowe (np. wybrane placówki Żabka): Mogą działać pod warunkiem, że za ladą stanie sam właściciel sklepu lub członkowie jego najbliższej rodziny.

Mogą działać pod warunkiem, że za ladą stanie sam właściciel sklepu lub członkowie jego najbliższej rodziny. Stacje paliw: Większość z nich pracuje całodobowo i oferuje podstawowe artykuły spożywcze oraz napoje.

Większość z nich pracuje całodobowo i oferuje podstawowe artykuły spożywcze oraz napoje. Sklepy na dworcach i lotniskach: Punkty handlowe dedykowane bezpośredniej obsłudze podróżnych są wyłączone z ustawowego zakazu.

Punkty handlowe dedykowane bezpośredniej obsłudze podróżnych są wyłączone z ustawowego zakazu. Apteki oraz punkty apteczne: Wyznaczone placówki pełnią dyżury świąteczne.

Już w czwartek 12 listopada wszystkie sklepy sieci Lidl powrócą do standardowego trybu pracy i będą otwierać się w swoich regularnych godzinach.