Czy młodzi Polacy potrafią oszczędzać? Są na dorobku, ale odkładają na "czarną godzinę"

Czy młodzi Polacy umieją oszczędzać?

Raport autorstwa UCE RESEARCH i SYNO Poland powstał na bazie specjalnego sondażu przeprowadzonego przez Polaków w wieku 18-35 lat. Jak z niego wynika, aż 77,4 proc. młodych ma pieniądze na "czarną godzinę".

– Młodzi ludzie są na dorobku, więc trudno im cokolwiek odłożyć na tzw. czarną godzinę, zwłaszcza że ostatnie czasy temu nie sprzyjały. Zeszłoroczne szaleństwo inflacyjne spowodowało, że zdolność odkładania jakichkolwiek środków pieniężnych była jeszcze trudniejsza niż w latach pandemicznych. Oczywiście każdy z nas powinien mieć odłożone jakiekolwiek pieniądze, ale w praktyce jest to dość trudne do zrealizowania, szczególnie jeżeli mówimy właśnie o młodych, mniej zarabiających, osobach – komentuje Łukasz Zieliński, współautor badania z SYNO Poland.

12,3 proc. badanych nie miało żadnych oszczędności, a 10,4 proc. w ogóle nie pamięta, czy posiada jakieś zasoby.

Ile oszczędności na czarną godzinę mają młodzi Polacy?

Badani, którzy zadeklarowali, że mają oszczędności na czarną godzinę ponad 10 tys. zł stanowili 17,1 proc. badanych i była to najwyższa kwotą jaką można było zadeklarować. Była to grupa głównie osób dobrze zarabiających, z dochodami netto przekraczającymi 9 tys. zł miesięcznie.

- Przeważnie dotyczy to mieszkańców największych polskich miast. Zgodnie z wynikami badania, częściej są to mężczyźni niż kobiety. Choć to one zazwyczaj są bardziej oszczędne, ale w praktyce niestety przeważnie mniej zarabiają od mężczyzn. Przez to mają gorszą możliwość odkładania pieniędzy. Czasem te dysproporcje są nawet dosyć spore. Do tego kobiety częściej widzą szersze potrzeby rodzinne, które ewidentnie wiążą się z dodatkowymi wydatkami – wyjaśnia Łukasz Zieliński.

W grupie osób, które nie mają żadnych oszczędności na "czarną godzinę" przeważają kobiety nad mężczyznami. Ponadto były to głównie osoby z miesięcznymi dochodami wysokości 1000-2999 zł, z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym, oraz z miast liczących 50-99 tys. mieszkańców.

– Osoby, które zarabiają poniżej średniej krajowej, generalnie nie mają szans na odłożenie jakiejkolwiek kwoty. Koszty życia nawet w mniejszych miejscowościach nie są na tyle niskie, żeby można było coś tam zaoszczędzić, również mieszkając z rodzicami. I dopóki ankietowani z ww. zarobkami nie znajdą lepszej pracy, to nic nie odłożą. Oczywiście dla Polaków ze słabszym wykształceniem może być to trudniejsze – przekonuje współautor badania z SYNO Poland.

Ponadto z osób, które nie pamiętają czy mają oszczędności na czarną godzinę przeważają kobiety, były to głównie osoby, które nie chciały zdradzać wysokości dochodów, oraz często z wyższym wykształceniem. Zwykle mieszkający w miastach 50-99 tys. ludności.

– Uważam, że w dużej większości mogą to być osoby, które wstydzą się tego, że nie mają żadnych środków odłożonych na tzw. czarną godzinę. Dlatego też wolą jednoznacznie nie wskazywać, ile zarabiają lub udawać, że nie pamiętają, ile w ogóle mają odłożonych pieniędzy. Ale może być też tak, że są to dość majętne osoby, które z daleko posuniętej ostrożności nie chcą informować nikogo o swoich zarobkach i ewentualnych oszczędnościach. Takiego stanu rzeczy nie możemy też przecież jednoznacznie wykluczyć – analizuje Łukasz Zieliński.

Ponadto 10 proc. ankietowanych ma oszczędności na czarną godzinę poniżej 500 zł, częściej mówią o tym kobiety niż mężczyźni. Dotyczyło to głownie osób z miesięcznym dochodem netto poniżej 1000 zł, z wykształceniem zasadniczym zawodowym, oraz ze wsi i miejscowości do 5 tys. ludności.

– Przyznam szczerze, że taka deklaracja trochę mnie przeraża. Gdyby w życiu tych osób wydarzyło się coś naprawdę złego, to staną one przed ciężkim dylematem. Tego typu oszczędności nie dają żadnego zabezpieczenia, a jeśli już – to mało znaczące. Natomiast warto zauważyć, że ww. kwotę głównie podały osoby, które mieszkają w bardzo małych miejscowościach i na wsiach. A tam w sytuacjach kryzysowych szybciej znajdują się bliskie osoby, które wzajemnie się wspierają. Oczywiście nie jest to regułą, ale z mojego doświadczenia wynika, że wielkość miejscowości może mieć tu znaczenie – stwierdza ekspert z SYNO Poland.

Z kolei kwoty 500-1000 zł wskazało 7,3 proc. badanych; 2000-3000 zł - 5,9 proc.; 5000-6000 - 5,9 proc.; 1500-2000 zł - 5,8 proc., a 8000-9000 zł - 0,7 proc.

– Powyższe wyniki pokazują, że faktyczny stan środków na tzw. czarną godzinę jest dość kiepski. Oczywiście młodzi Polacy nie bardzo mają z czego odkładać, ale widać też słaby nawyk oszczędzania. W mojej ocenie, potrzebna jest szersza edukacja na ten temat, połączona z podstawową wiedzą o ekonomii, która powinna zaczynać się już od najmłodszych lat. Inaczej niezbyt wiele się zmieni w tej kwestii – podsumowuje Łukasz Zieliński.

Raport pt. „Jak młodzi Polacy oszczędzają na czarną godzinę?” powstał na podstawie badania sondażowego, przeprowadzonego metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na próbie ponad 800 Polaków w wieku 18-35 lat. Autorami raportu są eksperci z platformy analityczno-badawczej UCE RESEARCH i międzynarodowej firmy analitycznej SYNO Poland.

