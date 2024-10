i Autor: Shutterstock sztabki złota

Surowce

Opłaca się jeszcze inwestować w złoto? Takie są prognozy cen za uncję

Złoto jest o blisko jedną trzecią droższe niż na początku roku. Cena złota przekroczyła 2700 USD za uncję. Bank of America prognozuje, że “cena złota zmierza znacznie powyżej 3 tys. USD”. “Złota hossa jest napędzana przez politykę pieniężną i inflację. Lata 2020. to okres amerykańskiego i globalnego luzowania fiskalnego. To także dekada firm technologicznych, taryf handlowych i protekcjonizmu” - stwierdzili analitycy Bank of America.