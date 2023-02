To po to jest ta wojna!

Dziedziczenie środków z OFE. Gdzie zgromadzone są pieniądze?

Przede wszystkim warto zacząć od podstaw i dowiedzieć się, gdzie konkretnie ulokowane są środki finansowe. Znajdują się one na a subkoncie, tj. części konta osoby ubezpieczonej. Subkonto prowadzone jest dla osób będących członkami otwartych funduszy emerytalnych (OFE), a także dla osób, które po 31 stycznia 2014 r. nie zdecydowały się na zawarcie umowy z OFE.

W przypadku śmierci danej osoby, Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie informuje potencjalnych spadkobierców, że należą im się w spadku także pieniądze z OFE, zgromadzone na subkoncie w ZUS-ie. Spadkobiercy sami muszą to ustalić i upomnieć się o środki z OFE po bliskiej osobie. Co istotne - nie ma określonego limitu czasowego, w którym należy zgłosić się po pieniądze po zmarłym członku OFE. Jak informuje portal GS24.pl nie ma obecnie również żadnych prawnych regulacji pozwalających na to, by środki zgromadzone na subkoncie ZUS-u miały przepaść na rzecz Zakładu czy Skarbu Państwa.

Jak odzyskać pieniądze z ZUS?

Odzyskiwanie zgromadzonych przez zmarłego środków finansowych należy rozpocząć od kontaktu z macierzystą ZUS-wską placówką zmarłego a następnie złożyć wniosek wypłatę lub transfer tych środków – konkretnie formularz ZUS USS, który można pobrać z portalu ZUS-u. Osoba uprawniona musi do wniosku USS załączyć m.in. skrócony odpis aktu zgonu ubezpieczonego oraz oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem prawomocnego postanowienia sądu stwierdzającego nabycie spadku, bądź zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia - informuje portal GS24.pl.

Dziedziczenie środków z ZUS. Co z podatkiem?

ZUS ma obowiązek wypłacenia środków w ciągu 3 miesięcy od złożenia wniosku USS. Co ważne - nabycie tytułem dziedziczenia środków z OFE z subkonta ZUS-u nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, ale wypłata na rzecz spadkobiercy środków z omawianego subkonta podlega opodatkowaniu, bowiem ZUS jako płatnik jest zobowiązany do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych. Potrąci więc tę daninę, czego nie należy mylić z daniną od spadku jako takiego, której nie ma - wyjaśnia portal GS24.pl.

