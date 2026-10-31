Czy Polska jest gotowa na atak na infrastrukturę krytyczną? Sawicki i Kwiatkowski o zagrożeniach dla państwa

IV Forum Bezpieczeństwa Polski
2026-10-31 0:04 Materiał sponsorowany

Nie da się ochronić każdego obiektu infrastruktury krytycznej, dlatego równie ważna jest zdolność do szybkiego przywracania dostaw energii, gazu i wody. O zagrożeniach dla bezpieczeństwa Polski, rozwoju lokalnych źródeł energii oraz odporności gospodarki dyskutowali uczestnicy IV Forum Bezpieczeństwa Polski na Uniwersytecie Warszawskim.

Debata Forum Bezpieczeństwa Polski z udziałem m.in. Marka Sawickiego i Krzysztofa Kwiatkowskiego. Więcej w SE Superbiz.
Autor: IV Forum Bezpieczeństwa Polski/ Materiały prasowe

W debacie zatytułowanej „Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej Polski – dywersyfikacja źródeł energii oraz bezpieczeństwo łańcuchów produkcji i dostaw żywności” udział wzięli Marek Sawicki, marszałek senior Sejmu RP, Krzysztof Kwiatkowski, senator RP i były prezes NIK, Damian Ponczek, dyrektor Departamentu Transformacji Energetycznej Polskiej Spółki Gazownictwa, oraz Krzysztof Krystowski, dyrektor generalny Northrop Grumman Polska i prezes Związku Klastrów Polskich. Dyskusję moderował Jakub Kurasz, dyrektor ds. komunikacji w PwC Polska.

Krzysztof Kwiatkowski zwrócił uwagę, że współczesne zagrożenia, w tym ataki z wykorzystaniem dronów, uniemożliwiają całkowite zabezpieczenie strategicznej infrastruktury. Jego zdaniem państwo musi przede wszystkim rozwijać zdolności szybkiego reagowania i przywracania funkcjonowania uszkodzonych systemów.

Marek Sawicki wskazywał natomiast, że w sytuacji kryzysowej największym problemem dla bezpieczeństwa żywnościowego Polski może być nie brak samej żywności, lecz ograniczenie dostępu do wody i energii. Przekonywał do rozwoju lokalnych wspólnot energetycznych, biogazowni i rozproszonych źródeł energii.

O znaczeniu infrastruktury gazowej mówił Damian Ponczek z Polskiej Spółki Gazownictwa. Przypomniał, że PSG zarządza siecią liczącą blisko 220 tys. km i dostarcza paliwo gazowe do ponad 7 mln odbiorców. Podkreślił również znaczenie rozwoju biometanu, który może zwiększać niezależność Polski od importowanych surowców.

Krzysztof Krystowski zwracał uwagę na potrzebę wykorzystania doświadczeń przemysłu obronnego, zwłaszcza w zakresie rozpoznawania zagrożeń, zarządzania informacją i ochrony strategicznych obiektów.

Debata odbyła się 21 października 2026 r. podczas IV Forum Bezpieczeństwa Polski na Uniwersytecie Warszawskim.

Organizatorem wydarzenia była Fundacja FAPA, a współorganizatorami Fundacja Instytut Bezpieczeństwa Europejskiego oraz Fundacja im. XBW Ignacego Krasickiego. Partnerem Strategicznym była Polska Spółka Gazownictwa, partnerami Qemetica i Northrop Grumman, a partnerem instytucjonalnym Uniwersytet Warszawski.

Kolejna, piąta edycja Forum Bezpieczeństwa Polski odbędzie się 10 grudnia 2026 roku na Uniwersytecie Warszawskim.

Zobacz nagranie całej debaty.

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