Zgodnie z Kodeksem pracy, w przypadku, gdy święto przypada na sobotę, pracownikowi przysługuje dodatkowy dzień wolny od pracy w ramach okresu rozliczeniowego. Kodeks pracy precyzyjnie określa, że każde święto przypadające w okresie rozliczeniowym i nieprzypadające na niedzielę obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Oznacza to, że pracownikowi należy się dzień wolny za to święto, które wypadło w sobotę.

Jeśli okres rozliczeniowy w firmie lub instytucji jest miesięczny, to pracownik powinien otrzymać ten dodatkowy dzień wolny jeszcze w listopadzie. Pracodawca, który nie udzieli pracownikowi tego dnia wolnego, może być ukarany grzywną zgodnie z przepisami.

Jednak istnieje pewien wyjątek od tej reguły. Jeśli pracownik jest na zwolnieniu chorobowym i obejmuje ono 11 listopada, to nie przysługuje mu dodatkowy dzień wolny. Natomiast, jeśli zwolnienie kończy się w piątek, 10 listopada, lub pracownik będzie nadal niezdolny do pracy od 12 listopada, to zachowuje on prawo do dodatkowego dnia wolnego.

