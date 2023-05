Darmowe przejazdy PKP Intercity w Dzień Dziecka. Jak pobrać bezpłatny bilet?

Szokujące słowa minister Maląg. Nie będzie 800 plus? O co chodzi?

W Dzień Dziecka w PKP Intercity najmłodsi podróżują za darmo

Promocyjna oferta na Dzień Dziecka dotyczy podróży po Polsce wszystkimi pociągami. Obniżka będzie obowiązywać na klasę drugą, niezależnie od kategorii. Darmowy bilet będzie można odebrać w kasie biletowej lub u konduktora. Wyjątkiem są tu pociągi Pendolino, gdyż na połączenia realizowane przez nie bilet będzie można odebrać jedynie w kasie.

Do uzyskania prawa do bezpłatnego przejazdu niezbędne będzie okazanie dokumentu potwierdzającego wiek dziecka. Należy go przedstawić w trakcie kontroli biletów. Mogą to być: dowód osobisty, paszport, legitymacja szkolna, a nawet książeczka zdrowia. PKP Intercity zarazem przypomina, że dzieci poniżej czwartego roku życia przez cały rok mogą podróżować pociągami przewoźnika za darmo. "Należy jednak pamiętać, że bilety będą ważne jedynie na przejazd, na który zostaną wystawione – na każdą podróż trzeba więc pobrać oddzielny bilet" – podkreśliła spółka.

Firma dodała, że w jej pociągach znajdują się przedziały rodzinne, które są odpowiednio oznaczone. Zapewniła, że nie pobiera opłat za zabranie ze sobą niezłożonego wózka dziecięcego. Rodzice mogą też w WARS-ach poprosić o bezpłatne skorzystanie z wrzątku, wyparzania butelki czy podgrzania dziecięcego posiłku. PKP Intercity to największy polski operator kolejowy. Oferuje podróże czterema kategoriami pociągów: Twoje Linie Kolejowe (TLK) i InterCity (IC) to połączenia ekonomiczne, zaś Express InterCity (EIC) i obsługiwane pojazdami Pendolino Express InterCity Premium (EIP) to połączenia ekspresowe.

