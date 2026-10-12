Coraz więcej Polaków na L4 z powodów psychicznych. Jak duży jest to problem?

Kruchość ludzkiej psychiki to temat, który dotyka coraz więcej osób, o czym boleśnie przypominają najnowsze statystyki. Dane Zakładu Ubezpieczeń Społecznych rysują niepokojący obraz – rośnie liczba zwolnień lekarskich wystawianych z powodu problemów ze zdrowiem psychicznym. Tylko w ubiegłym roku lekarze wystawili z tego powodu aż 1 milion 759 tysięcy zwolnień, co przełożyło się na zatrważające 34,1 miliona dni absencji w pracy.

Skala wzrostu tego zjawiska jest alarmująca, zwłaszcza w porównaniu do danych z 2022 roku. Wówczas liczba takich zaświadczeń wynosiła 1 milion 297 tysięcy, a łączny czas nieobecności 23,8 miliona dni. Oznacza to, że w ciągu zaledwie kilku lat liczba zwolnień wzrosła o ponad jedną trzecią, a czas absencji aż o 43 procent.

Stres w pracy, depresja, lęk. Jakie są najczęstsze przyczyny L4 od psychiatry?

Analiza przyczyn absencji, którą opublikował ZUS, wskazuje na trzy główne grupy schorzeń. Okazuje się, że to stres w pracy i życiu codziennym jest najczęstszym winowajcą. Najwięcej zwolnień wystawiono z powodu reakcji na ciężki stres i zaburzeń adaptacyjnych. Na drugim miejscu uplasowała się podstępna depresja, a podium zamykają różnego rodzaju zaburzenia lękowe.

Liczby te mówią same za siebie i pokazują, jak poważne są to problemy. Z danych za 2025 rok wynika, że sama reakcja na stres odpowiadała za prawie 12,6 miliona dni absencji. Epizody depresyjne wyłączyły Polaków z życia zawodowego na 9,4 miliona dni. Z kolei inne zaburzenia lękowe były przyczyną niemal 6,6 miliona dni, podczas których pracownicy nie byli w stanie wykonywać swoich obowiązków.

Czy L4 od psychiatry jest często nadużywane? Kontrola ZUS obala popularny mit

W przestrzeni publicznej często pojawia się krzywdząca opinia, że zwolnienie lekarskie od psychiatry jest często nadużywane i wystawiane bez solidnych podstaw medycznych. Jednak dane z kontroli prowadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych pokazują, że to popularny mit. Sytuacje, w których L4 z powodu problemów psychicznych jest kwestionowane, należą do rzadkości.

Wspomniane kontrole ujawniły, że w ostatnich latach lekarze orzecznicy ZUS podważali zasadność od 3,4 do 6 procent zaświadczeń psychiatrycznych. Dla porównania, w przypadku wszystkich kontrolowanych zwolnień odsetek ten wynosił od 2,5 do 4,1 procent. Różnica jest więc niewielka, co przeczy obiegowym stereotypom o masowych nadużyciach.

10 najbardziej stresujących zawodów

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Darmowy turnus rehabilitacyjny ZUS. Kto i jak może skorzystać z pomocy?

Jest jednak nutka optymizmu dla osób aktywnych zawodowo, które zmagają się z problemami natury psychicznej. Nie są one pozostawione same sobie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych oferuje specjalny, bezpłatny program rehabilitacji leczniczej dla osób ze schorzeniami psychosomatycznymi, takimi jak zaburzenia nastroju, stany lękowe czy łagodniejsze formy depresji. Taki turnus rehabilitacyjny trwa 24 dni i odbywa się w specjalistycznym ośrodku. Jego celem jest realna pomoc w powrocie do sprawności i pracy zawodowej. Program obejmuje kompleksowe wsparcie, w tym terapię psychologiczną, zajęcia ruchowe oraz całodobową opiekę medyczną.

Co ważne, ZUS pokrywa pełne koszty leczenia, zakwaterowania, wyżywienia, a nawet dojazdu. Aby skorzystać z tej cennej formy pomocy, warto porozmawiać ze swoim lekarzem o wystawienie wniosku o rehabilitację.

NMGP - Patrycja Sawicka Sikora - Podstępny stres. Jak z nim walczyć?