Diesle, którymi wjedziesz do Strefy Czystego Transportu [LISTA]

Będzie coraz trudniej o diesla. Chodzi o Strefy Czystego Transportu i normy emisji

- Volvo kończy produkcję diesli na początku 2024 roku. W tej chwili zamówienie aut tej marki z silnikiem wysokoprężnym jest już bardzo trudne, gdyż na placach zostały pojedyncze egzemplarze. Volvo dołącza tym samym do grona marek, które już wcześniej, z nieco mniejszym rozgłosem, zrezygnowały z diesli. Przykładowo, w Polsce nie zamówimy już Hyundaia, Suzuki, Hondy, Subaru, Jeepa czy Porsche z silnikiem wysokoprężnym. Jeśli chcielibyśmy diesla marki KIA, to do wyboru zostały nam ostatnie dostępne jeszcze na placach sztuki Sorento (auta nie da się już zamówić w indywidualnej konfiguracji z silnikiem diesla), w Toyocie – tylko pojazdy dostawcze oraz Hilux i Land Cruiser, a w Renault– poza samochodami użytkowymi, tylko Megane. Z diesla w nowych modelach wprowadzanych na rynek zrezygnowała też m.in. Dacia - czytamy w raporcie Carsmile.

Jak czytamy w raporcie, powodem tych zmian są m.in. zaostrzające się normy emisji spalin. Do tego jeśli Strefa Czystego Transportu wejdzie w czerwcu 2024 roku w Warszawie, do strefy nie wjedziemy wyprodukowany przed 1997 roku "benzyniakiem" i wyprodukowanym przed 2006 rokiem "dieslem".

Co więcej przepisy będą zaostrzane co dwa lata, do roku 2032 roku. Choć w projekcie jest wiele wyłączeń, kontrowersji nie brakuje. Szczególnie, że samochody, które do SCT nie wjadą - znacznie stracą na wartości.

- Trzeba się liczyć z faktem, że ceny tych pojazdów będą podlegać różnym wahaniom. Z jednej strony będzie bowiem malał popyt na diesle w dużych miastach, ale z drugiej strony będą się one stawały towarem coraz bardziej deficytowym na rynku. Dodatkowo będzie rósł eksport tego typu pojazdów z Polski do krajów o mniej restrykcyjnych regulacjach. Największą niewiadomą jest jednak kwestia opodatkowania tego typu pojazdów, jak również oleju napędowego - ocenia Michał Knitter, wiceprezes Carsmile.

Tym samym zgodnie z projektem SCT, jedynie obecnie produkowane diesle spełniające normę Euro 6d, od 2032 roku będą mogły jeździć w miastach objętych strefą. Na razie nie przedstawiono dalszych planów rozszerzania i zaostrzania SCT, ale wiadomo, że auta spełniające normę Euro 6d będą mogły przez wiele lat jeździć w mieście. Sprawdźcie w naszej galerii, które diesle wjadą do SCT.

