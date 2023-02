Dłużnicy i alimenciarze tam lokują swoje pieniądze. To sposób na uniknięcie komornika!

To po to jest ta wojna!

Jak dłużnicy uciekają przed komornikiem?

Revolut to aplikacja mobilna, umożliwiająca zarządzanie wirtualną kartą wielowalutową. Stał się on wyjątkowo popularny wśród osób, które mają problemy z regulowaniem swoich należności. Jak podaje portal krakow.wyborcza.pl knt tych "faktycznie nie widzi system Ognivo, z którego korzystają komornicy, namierzając konta bankowe dłużników". - Komornik sądowy może zająć jedynie majątek należący do dłużnika i znajdujący się na terenie Polski - mówi w rozmowie z portalem Przemysław Małecki, pełniący obowiązki rzecznika Krajowej Rady Komorniczej. Potwierdza on, że system Revolut jest zagrożeniem dla skutecznej egzekucji długów w Polsce.

- Podobnie rzecz się ma, jeśli chodzi o rachunki bankowe: komornik może zająć rachunek bankowy dłużnika posiadający polski IBAN i znajdujący się w banku, który ma siedzibę w Polsce. Komornicy korzystają z systemu Ognivo, służącego do wyszukiwania rachunków bankowych dłużników w niemal wszystkich bankach komercyjnych, spółdzielczych i SKOK-ach. Wyjątkiem i dużym zagrożeniem dla skutecznej egzekucji jest właśnie system Revolut - tłumaczy Małecki i dodaje, że w przypadku tej firmy "mamy do czynienia z instytucją mającą siedzibę na Litwie i zakładającą swoim klientom rachunki bankowe w bankach np. w Wielkiej Brytanii". Tym samym siedziba poza granicami Polski "uniemożliwia skuteczne dokonanie zajęcia".

Czy osoby, które deponują u państwa pieniądze są poza zasięgiem polskich instytucji np. sądu, prokuratury itp? "Revolut w krajach Unii Europejskiej działa zgodnie z prawem międzynarodowym, prawem europejskim i lokalnym prawem krajów członkowskich" - dowiadujemy się z komunikatu prasowego Revolut. "Współpracujemy na co dzień z polskimi instytucjami państwowymi, urzędami nadzorującymi rynek, organami podatkowymi, policją, prokuraturą, sądami. Każda sprawa lub pismo urzędowe, które trafia na nasz polski adres w Krakowie, jest przekazywane dalej do odpowiednich zespołów, które następnie się nią zajmują (np. działu prawnego). Gdy trafia do nas wniosek lub decyzja polskich organów państwowych (np. decyzja polskiego sądu) odnośnie konta klienta, postępujemy zgodnie z obowiązującym prawem." - czytamy.

W jaki zatem techniczny sposób np. komornik może próbować odzyskać np. alimenty, przed którymi uchyla się dłużnik? "Revolut ma od wielu lat adres i biuro w Krakowie, gdzie pracuje blisko tysiąc osób" - informuje Revolut. "Każdą sprawę formalną lub urzędową można skierować oficjalnie na adres pocztowy biura Revolut w Krakowie. Równolegle, można ją skierować także na adres siedziby banku Revolut Bank UAB w Wilnie, gdzie również zatrudnionych jest kilkuset pracowników. W obu przypadkach sprawa trafi do odpowiednich zespołu (np. działu prawnego), który następnie, zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami, będzie ją procedować" - czytamy

Sonda Czy masz długi? Nie Tak