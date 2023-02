Dłużnicy i alimenciarze tam lokują swoje pieniądze. To sposób na uniknięcie komornika!

Jak dłużnicy uciekają przed komornikiem?

Revolut to aplikacja mobilna, umożliwiająca zarządzanie wirtualną kartą wielowalutową. Stał się on wyjątkowo popularny wśród osób, które mają problemy z regulowaniem swoich należności. Jak podaje portal krakow.wyborcza.pl knt tych "faktycznie nie widzi system Ognivo, z którego korzystają komornicy, namierzając konta bankowe dłużników". - Komornik sądowy może zająć jedynie majątek należący do dłużnika i znajdujący się na terenie Polski - mówi w rozmowie z portalem Przemysław Małecki, pełniący obowiązki rzecznika Krajowej Rady Komorniczej. Potwierdza on, że system Revolut jest zagrożeniem dla skutecznej egzekucji długów w Polsce.

- Podobnie rzecz się ma, jeśli chodzi o rachunki bankowe: komornik może zająć rachunek bankowy dłużnika posiadający polski IBAN i znajdujący się w banku, który ma siedzibę w Polsce. Komornicy korzystają z systemu Ognivo, służącego do wyszukiwania rachunków bankowych dłużników w niemal wszystkich bankach komercyjnych, spółdzielczych i SKOK-ach. Wyjątkiem i dużym zagrożeniem dla skutecznej egzekucji jest właśnie system Revolut - tłumaczy Małecki i dodaje, że w przypadku tej firmy "mamy do czynienia z instytucją mającą siedzibę na Litwie i zakładającą swoim klientom rachunki bankowe w bankach np. w Wielkiej Brytanii". Tym samym siedziba poza granicami Polski "uniemożliwia skuteczne dokonanie zajęcia".

