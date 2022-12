Ferie zimowe i wiosenna przerwa świąteczna

Po świąteczno – noworocznej przerwie, wracamy do szkoły 2 stycznia. Ale już w pierwszym tygodniu mamy dzień wolny - piątek 6 stycznia. Wtedy przypada bowiem Święto Trzech Króli. Pierwszą dłuższą okazję do wypoczynku uczniowie mają w trakcie ferii zimowych. Zostały one podzielone na dwutygodniowe turnusy dla poszczególnych województw:

* 16-29 stycznia 2023 r. - woj. lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie i śląskie,

* 23 stycznia-5 lutego 2023 r. - woj, podlaskie i warmińsko-mazurskie,

* 30 stycznia-12 lutego 2023 r. - woj. kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie i wielkopolskie,

* 13-26 lutego 2023 r. - woj. dolnośląskie, mazowieckie, opolskie i zachodniopomorskie.

Kolejne dni wolne przypadają w okresie Wielkanocy. Świąteczna przerwa wielkanocna w 2023 roku trwa od 6 kwietnia (czwartek) do 11 kwietnia (wtorek).

Majówka i Boże Ciało

1 i 3 maja to kolejno: Święto Pracy i Święto Konstytucji 3 Maja. Jako że przypadają na poniedziałek i środę, to uczniowie pozostaną w domach także w przedzielający je wtorek 2 maja. Oprócz kalendarzowych dni wolnych uczniowie, nie licząc zdających - mogą liczyć na dni wolne w trakcie egzaminów ósmoklasisty (23-25 maja) oraz matur (4-23 maja). 8 czerwca (czwartek) przypada Boże Ciało, które również jest dniem wolnym od pracy i szkoły.

Wakacje 2023

Zakończenie roku szkolnego 2022/23 jest zaplanowane na piątek 23 czerwca. Uczniowie powrócą do szkół w piątek 1 września na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/24. Z uwagi na nadchodzący weekend pierwsze zajęcia lekcyjne odbędą się dopiero w poniedziałek 4 września.

Dni wolne w listopadzie i grudniu. Zimowa przerwa świąteczna

W 2023 roku 1 listopada wypada w środę, a 11 listopada w sobotę, co oznacza zaledwie jeden dzień wolny. Z kolei przerwa świąteczno-noworoczna przypada od piątku 22 grudnia do poniedziałku 1 stycznia 2024 roku.

Dni wolne ustalane przez dyrektora

Każdy dyrektor szkoły ma do rozdysponowania dni wolne dla swojej szkoły. Ich liczba różni się w zależności od typu placówki oświatowej:

* szkoły podstawowe - do 8 dni,

* licea ogólnokształcące - do 10 dni,

* technika, szkoły branżowe I i II stopnia, szkoły policealne i centra kształcenia zawodowego - do 10 dni,

* szkoły specjalne przysposabiające do pracy - do 4 dni.

Sonda Masz już plany na ferie zimowe 2023? Tak Nie