Dobrowolne wywłaszczenia pod CPK. Ostatnie dwa dni na zgłoszenie się! Później wyrzucą ludzi z domu!

CPK oferuje liczne możliwości

Po przystąpieniu do Programu Dobrowolnych Nabyć, właściciel nieruchomości ma kilka opcji do wyboru. Co oferuje spółka? W przypadku budynku jest to 140 proc. wartości, a gruntu - 120 proc. Przykładowo za dom o wartości 1 mln zł spółka CPK gotowa jest zapłacić 1,4 mln zł . Inną możliwością programu jest wycena uwzględniająca wartość odtworzeniową nieruchomości bez stopnia amortyzacji. To rozwiązanie jest atrakcyjne w szczególności dla właścicieli budynków w złym stanie technicznym.

W ramach PDN mieszkańcom terenu gdzie ma powstać nowy port lotniczy przysługują także inne udogodnienia i bonusy, które dotychczas nie były stosowane przy inwestycjach infrastrukturalnych w Polsce. Chodzi m.in. o sfinansowanie przeprowadzki i obsługi prawnej, konsultacje z doradcą zawodowym czy szkolenia.

Program Dobrowolnych Nabyć przewiduje ponadto, że zainteresowani mieszkańcy zamiast klasycznej transakcji sprzedaży mogą zdecydować się na wybór nieruchomości zamiennych, których CPK ma ponad 600 ha, głównie w promieniu 100 km od projektowanego lotniska.

Do PDN zgłosiło się niemal tysiąc właścicieli. "Wygrał zdrowy rozsądek"

Obecnie do PDN zgłosiło się niemal tysiąc właścicieli, którzy dysponują nieruchomościami o łącznej powierzchni blisko 2800 hektarów (w tym 2/3 terenu pod projektowane lotnisko). Spółka w ramach programu wykupiła już ponad 500 ha gruntów, a ponad 1000 ha jest obecnie na etapie uzgodnień lub uzyskiwania zgód korporacyjnych.

Co z tymi jednak, którzy nie przystąpili o programu?

Jak podaje 300gospodarka.pl, CPK czeka na decyzję lokalizacyjną. Dopiero na jej mocy może zacząć wywłaszczać mieszkańców. Na razie decyzja jednak nie zapadła.

Portal informuje, że mieszkańcy trzech gmin, na których terenie ma powstać CPK – Baranów, Teresin i Wiskitki – nie podzielają radości CPK. I deklarują, że chcą zostać „na swoim”. 300gospodarka.pl cytuje Agatę Trzop-Szczypiorską wójta gminy Baranów, która twierdzi, że każda z gmin liczy ok. 1100-1200 ha. Z aktów notarialnych sprzedaży w ramach PDN, które do nas wpłynęły, mogę stwierdzić, że sprzedano ok. 200 ha. Każdy może sam obliczyć, jaki to procent – stwierdziła wójt gminy Baranów.

W ocenie włodarzy gmin, z którymi rozmawiał portal, PDN-em zainteresowani są głównie nie mieszkańcy, a ci którzy odziedziczyli nieruchomości. Jak wylicza dla portalu Łukasz Boczkowski, wiceburmistrz gminy Wiskitki, w gminie mieszka 10 tys. ludzi, jednak teren pod Centralny Port Komunikacyjny kwalifikuje się jedna piąta całości.

Na terenie przyszłego megalotniska i węzła kolejowego mieszka obecnie 2200 osób w 750 domach – wynika z informacji przekazanych na ubiegłorocznej komisji sejmowej zajmującej się CPK.

Osoby zainteresowane PDN mogą uzyskać więcej informacji oraz zgłosić się do programu poprzez stronę www.twojpdn.pl. Od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00-17.00 czynna jest też specjalna infolinia.

Sonda Czy CPK powinno powstać? Tak Tak, ale w innym miejscu Tak, ale mniejsze Nie