Emerytury w Polsce. Kto może dostać dodatek?

Emeryci w Polsce mogą liczyć na dodatkowe pieniądze. Chodzi o dodatek ratowniczy. Zobacz, kto może dostać nawet 258 zł miesięcznie. Jakie warunki trzeba spełnić, by otrzymać dodatek ratowniczy do emerytury? Świadczenie ratownicze należy się tylko tym, którzy pracowali jako ratownicy górscy i strażacy ochotnicy. Dodatek ratowniczy wypłacany jest na wniosek samego zainteresowanego nim. Wnioskując o dodatek ratowniczy przede wszystkim należy wykazać staż pracy w organizacji ratowniczej, który to musi wynosić minimum odpowiednio dla kobiet 20 lat i dla mężczyzn 25 lat plus trzeba odpowiednio poświadczyć swój faktyczny udział w akcjach ratowniczych.

Świadczenie ratownicze jest dość młodym dodatkiem, bo obowiązuje w Polsce dopiero od 2021 roku. Dodatek do emerytury w postaci świadczenia ratowniczego początkowo wynosiło 230 zł, a teraz to 258 zł. W skali roku z tego tytułu można dostać ponad 3 tys. zł.

Aby zawnioskować o dodatek do emerytury, należy złożyć odpowiednie dokumenty i wnioski u komendanta powiatowego lub miejskiego Państwowej Straży Pożarnej. Wypłaty świadczenia obsługuje Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, a nie ZUS jak to ma miejsce w przypadku większości seniorów.

