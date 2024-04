i Autor: Archiwum Wyższe emerytury dla 15 tysięcy osób. Rząd już planuje, jak to zrobić

Emerytury w Polsce

Dodatek 258 zł do emerytury na kontach seniorów. Kto go otrzymał?

Kto może liczyć na specjalny dodatek do emerytury? Płatnik przekazuje na konta seniorów 258 zł miesięcznie. Chodzi o dodatek ratowniczy, który powstał w 2021 roku i już ostał zwaloryzowany. To bonus do emerytury tylko dla tych, którzy pracowali w wybranych zawodach. Zobacz, czy masz szanse n otrzymanie dożywotnio prawa do dodatku ratowniczego?