Dodatek aż 5540,25 zł dla emerytów. Który senior ma do niego prawo?

Komu przysługuje ponad 5 tys. zł emerytury honorowe?

Emeryturę honorową w Polsce otrzymuje według danych ZUS 2850 osób, które mają 100 lat lub więcej. Obecnie to 2420 kobiety i 430 mężczyzn. Takie osoby mogą liczyć na dodatek do emerytury wysokości 5540,25 zł, który jest wypłacany do dodatkowej emerytury.

Wysokość świadczenia na poziomie 5540,25 zł jest niezależna od dodatkowych czynników, tzn. nie może być obniżona, ani podwyższa z powodu wysokości otrzymywanej emerytury, czy dodatków emerytalnych. Co więcej, co roku świadczenie podlega waloryzacji.

Emerytura honorowa nie wymaga wniosku. Jest jednak jeden wyjątek

Świadczenie jest wypłacane do końca życia i nie trzeba składać wniosku, zarówno ZUS, jak i KRUS ze swoich baz danych dowiadują się, że senior kończy 100 lat i przyznają świadczenie z urzędu.

Co istotne, aby otrzymywać takie świadczenie nie trzeba mieć prawa do zasadniczej emerytury. Wystarczy ukończenie 100 lat, nawet jeśli nie przepracowało się w swoim życiu nawet jednego oskładkowanego dnia.

Jednak jest pewien haczyk, senior może nie figurować w ZUS, ani KRUS ze względu na brak składek. W takich przypadkach trzeba złożyć wniosek o emeryturę honorową.

