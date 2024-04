Dodatek pielęgnacyjny dla seniorów. Dodatkowe pieniądze w 2024 roku

QUIZ PRL. Wiesz, do czego tego używano? Tylko dla znawców patentów z PRL-u

Organem przyznającym i wypłacającym dodatek pielęgnacyjny jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Osobom po 75. roku życia ZUS przyznaje dodatek bez składania jakichkolwiek dokumentów, ponieważ przysługuje on z urzędu i jest wypłacany co miesiąc razem z emeryturą czy rentą.

Osoby, które mają orzeczenie stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji, muszą złożyć wymagane dokumenty:

zaświadczenie o stanie zdrowia na druku OL-9 (nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku),

dokumentację medyczną oraz inne dokumenty mające znaczenie dla wydania orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy oraz do samodzielnej egzystencji,

wniosek o przyznanie prawa do dodatku pielęgnacyjnego.

Dokumenty te możesz złożyć w dowolnym czasie w dowolnej jednostce ZUS osobiście lub za pośrednictwem poczty. Wniosek jest rozpatrywany najczęściej przez jednostkę ZUS właściwą ze względu na adres zamieszkania zainteresowanego. ZUS w ciągu 30 dni powinien poinformować wnioskodawcę o tym, czy dodatek zostanie przyznany czy też nie. W przypadku odmowy przyznania dodatku pielęgnacyjnego z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji przysługuje odwołanie od decyzji organu przyznającego świadczenia do Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Odwołania dokonuje się za pośrednictwem jednostki ZUS, która wydała decyzję.

Pamiętaj! ZUS nie przyznaje dodatku pielęgnacyjnego osobom, które przebywają w zakładzie opiekuńczo-leczniczym bądź zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym powyżej 2 tygodni w miesiącu.

Świadczenie podobnie jak podstawowa emerytura czy renta jest corocznie waloryzowane. Od 1 marca 2024 roku do 28 lutego 2025 roku jego wysokość wynosi 324,39 zł miesięcznie. To wzrost 30 zł, przedtem dodatek pielęgnacyjny wynosił 294,39 zł. Dodatek pielęgnacyjny jest wolny od podatku dochodowego i nie podlega ani egzekucji sądowej ani egzekucji administracyjnej.

Zasiłek pielęgnacyjny ma pokryć wydatki związanych z zapewnieniem opieki osobie, która nie jest zdolna do samodzielnej egzystencji. Wypłaca go gmina za pośrednictwem, np. miejskich ośrodków pomocy społecznej w formie comiesięcznej pomocy materialnej. Zasiłek pielęgnacyjny wynosi 215,84 zł miesięcznie. Niestety, wysokość świadczenia - w przeciwieństwie do dodatku pielęgnacyjnego - nie jest rok rocznie waloryzowana. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje m.in. osobie, która ukończyła 16 lat i posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz osobie, która ukończyła 16 lat i ma orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (orzeczenie takie wydaje lekarz orzecznik z ZUS), jeżeli niepełnosprawność powstała przed 21. rokiem życia. Świadczenie przewidziano także dla wszystkich osób, które ukończyły 75 lat.

Ważne! W przypadku przyznania prawa do dodatku pielęgnacyjnego, prawo do zasiłku pielęgnacyjnego przyznawanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta przestaje przysługiwać.

