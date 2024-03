i Autor: GettyImages 19-latek nie mógł podejrzewać, że zjedzenie resztek z lodówki prawie go zabije

Pieniądze dla seniora

Dodatek pielęgnacyjny 2024. Kto może liczyć na dodatkowe świadczenie?

Świadczenia niektórych seniorów mogą być wyższe dzięki specjalnym dodatkom do rent i emerytur. Najbardziej popularny jest dodatek pielęgnacyjny. To świadczenie jest skierowane do osób, które z powodu swojego ciężkiego stanu zdrowia wymagają stałej opieki. Aby otrzymać dodatek pielęgnacyjny, konieczne jest spełnienie jednego z dwóch warunków, czyli ukończenie 75. roku życia lub stwierdzenie przez lekarza orzecznika ZUS całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji.