Dodatek węglowy 2023. Rząd podjął zaskakującą decyzję tuż przed zimą

Dodatek węglowy 2023

Dodatek węglowy został wprowadzony w Polsce w 2022 roku. Wówczas osoby ogrzewające domy węglem dostały po 3 tys. zł na gospodarstwo domowe na zakup węgla na zimę. Dopłaty w ubiegłym roku były wypłacane także gospodarstwom domowym z kotłem na olej opałowy będący głównym źródłem ogrzewania. W tym przypadku dodatek wynosił 2000 zł. Jednorazowe dofinansowanie przysługiwało na zakup drewna - 1000 zł oraz jeżeli głównym źródłem jest LPG, dodatek wynosił 500 zł.

Czy w tym roku również dodatek węglowy będzie obowiązywał? Jest decyzja rządu w tej sprawie. Dla wielu osób może to być zaskoczenie, bo nie tego oczekiwali. Dopłat do zakupu węgla w 2023 r. dla gospodarstw domowych, dla których surowiec ten jest głównym źródłem ogrzewania, nie będzie. Stanowisko rząd w tej sprawie potwierdziła Anna Moskwa, minister klimatu. – Nie planujemy dodatku węglowego, bo ceny węgla się stabilizują. Gdyby do jakichś zaburzeń na tym rynku doszło - będziemy interweniować. Na dzisiaj ten rynek się stabilizuje – powiedziała Anna Moskwa, minister klimatu w Radiu Zet.

Zatem wygląda na to, że generalnie koszty związane z zakupem opału na zimę każdy będzie ponosił sam.

