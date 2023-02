Dodatek węglowy w 2023 roku. Czy rząd planuje kontynuację wypłat dodatkowych świadczeń?

Dodatek węglowy w 2023 roku - czy będzie?

Dodatek węglowy w ubiegłym roku był wypłacany jednorazowo w wysokości 3 tys. zł, tym gospodarstwom domowym, które stosują węgiel do ogrzewania.

Jak informuje portal muratorplus.pl, póki co, ustawodawcy nie mają w planach dopłaty do zakupu węgla. Ale wszystko zależy od sytuacji na rynku. Jak zapewnia minister klimatu i środowiska Anna Moskwa, węgla w sezonie grzewczym 2023/2024 nie zabraknie. Można się zatem spodziewać, że i jego ceny nie będą wyśrubowane, jak miało to miejsce jeszcze w zeszłym roku.

Portal powołuje się na minister klimatu i środowiska Annę Moskwę, która stwierdziła, że w 2023 Polska dalej będzie importować węgiel na potrzeby gospodarstw domowych. Zastrzegła też, że import będzie trwał do momentu, kiedy zapotrzebowanie da się w 100 proc. pokryć krajowym wydobyciem - pisze muratorplus.pl

Zamknięcie programu dodatków węglowych nie jest jeszcze przesądzone?

Rząd nie jest w stanie aktualnie przewidzieć, czy na sezon grzewczy 2023/2024 będzie kolejny dodatek węglowy, czy inne formy wsparcia. Rząd ma na bieżąco analizować sytuację. Wszystko zależy od cen energii w 2023 - powiedziała Moskwa.

Jednocześnie portal informuje, że w dalszym ciągu realizowany jest program rządu na sprzedaż węgla przez gminy w cenie maksymalnej 2000 zł za tonę. Wnioski na zakup węgla od samorządu w 2023 przyjmowane są do 15 kwietnia 2023. W kolejnym sezonie grzewczym rząd nie wyklucza również kontynuacji tego programu.

