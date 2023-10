Dodatki dla nauczycieli w nowym roku szkolnym. Na co mogą liczyć?

Wymiar etatu nauczyciela wynosi 40 godzin, z czego aż 18 godzin spędzają nauczając przed tablicą. Choć wakacje dają im pewną swobodę, to ich czas wolny nie jest tak długi jak u uczniów. Ważne jest jednak zrozumienie, że prowadzenie lekcji to tylko fragment ich pracy. Od dłuższego czasu słyszymy, że nauczyciele mają trudności z osiąganiem zadowalających zarobków. Dotyczy to szczególnie tych na początku swojej kariery, gdyż ich pensje nierzadko nie odbiegają znacząco od minimalnego wynagrodzenia krajowego. To właśnie tym pedagogom powierzamy opiekę nad naszymi dziećmi i kształtowanie ich przyszłości.

Nauczyciele od lat podkreślają, że wysokość ich wynagrodzenia przyczynia się do degradacji zawodu, co prowadzi do odpływu doświadczonych fachowców. Minimalne płace dla nauczycieli w roku 2023 prezentują się następująco:

nauczyciel początkujący - 3 690 zł brutto,

nauczyciel mianowany - 3 890 zł brutto,

nauczyciel dyplomowany - 4 550 zł brutto.

To oznacza, że żaden nauczyciel nie może zarobić mniej niż wymienione kwoty, a dodatkowo mogą oni liczyć na różne dodatki. Niemniej jednak, warto zaznaczyć, że nie wszystkie dodatki są dostępne dla każdego nauczyciela, gdyż niektóre z nich są przyznawane na zasadzie indywidualnej oceny i budżet nie zawsze pozwala na ich równomierne przyznawanie.

Poza podstawowym wynagrodzeniem, nauczyciele mają szanse na kilka dodatków. Przykładowo, w 2024 roku otrzymają tradycyjną "trzynastkę", czyli dodatkową pensję w wysokości ich podstawowego miesięcznego wynagrodzenia. Również w 2023 roku, nauczyciele mogą spodziewać się dodatkowych środków w wysokości 1125 zł brutto, przeznaczonych dla zatrudnionych w szkołach, przedszkolach oraz innych placówkach edukacyjnych.

Ponadto, planowane są specjalne nagrody z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, wynoszące 900 zł. Wypłaty tych nagród przewidziane są do 14 października. Nauczyciele mogą również liczyć na dodatkowe wsparcie z Zakładowego Funduszu Środków Socjalnych, gdzie kwota świadczenia jest zależna od dochodów członków rodziny danego nauczyciela.

Dodatki są także przyznawane na święta Bożego Narodzenia, a ich przyznanie opiera się na tych samych zasadach co przyznawanie wczasów pod gruszą.

Ponadto, nauczyciele mogą otrzymywać różne dodatki do swojej pensji, takie jak za wysługę lat, motywacyjny, funkcjonalny (np. za pełnienie funkcji wychowawcy klasy) oraz za trudne warunki pracy. Jednak nie każdy nauczyciel ma automatyczne prawo do tych dodatków, ponieważ ich przyznawanie może być uzależnione od określonych kryteriów.

Podsumowując, wynagrodzenia nauczycieli są złożone i składają się nie tylko z podstawowych pensji, ale także z różnorodnych dodatków. Warto jednak pamiętać, że system przyznawania tych dodatków jest zróżnicowany i nie zawsze wszystkie świadczenia są dostępne dla każdego nauczyciela.

