Dodatki do emerytur w 2024. Dodatki emerytalne nie dla każdego seniora

Spis treści

Dodatki do emerytur 2024. 300 plus dla sołtysa

Od 1 lipca 2023 roku sołtysom, którzy spełnią określone warunki, przysługuje świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł miesięcznie.

Świadczenie przysługuje sołtysom, którzy:

pełnili funkcję sołtysa przez okres co najmniej dwóch kadencji, nie mniej niż przez 8 lat;

osiągnęli wiek emerytalny, który wynosi 65 lat dla mężczyzn i 60 lat dla kobiet.

Wniosek o przyznanie świadczenia należy złożyć w oddziale regionalnym lub placówce terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), właściwej ze względu na miejsce zamieszkania.

Dodatek pielęgnacyjny jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) osobom całkowicie niezdolnym do pracy i samodzielnej egzystencji. Przysługuje on osobom, które nie mają możliwości samodzielnego wykonywania podstawowych czynności życiowych, takich jak: jedzenie, ubieranie się, mycie się, poruszanie się, korzystanie z toalety.

Dodatek pielęgnacyjny przyznawany jest na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia (druk OL-9) wydane przez lekarza orzecznika ZUS.

Według projektu ustawy budżetu na 2024 rok, dodatek pielęgnacyjny zostanie podniesiony z 294,39 zł do 319,88 zł. Waloryzacja dodatku pielęgnacyjnego wyniesie 8,9%.

MAMA 4+

Mama 4+ to rodzicielskie świadczenie uzupełniające, które przysługuje osobom, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny (60 lat kobiety i 65 lat mężczyźni) urodziły i wychowały, lub wychowały, co najmniej czworo dzieci i nie nabyły prawa do emerytury albo ich emerytura jest niższa od najniższej emerytury.

Świadczenie jest wypłacane w wysokości najniższej emerytury, która w 2023 wynosiła 1588,44 zł brutto i jest co roku waloryzowana. Po waloryzacji 1 marca 2024 kwota świadczenia wyniesie 1783,82 zł.

Świadczenie Mama 4+ jest świadczeniem niezależnym od innych świadczeń, które przysługują rodzicom, takim jak rodzicielskie świadczenie przysługujące z tytułu urodzenia dziecka, zasiłek macierzyński czy urlop wychowawczy.

Uwaga! Jeśli ojciec ubiega się o rodzicielskie świadczenie uzupełniające, w oświadczeniu musi wskazać datę zgonu matki dzieci albo datę porzucenia przez nią dzieci albo zaprzestania ich wychowywania przez długi okres i potwierdzić to dokumentami.

Dodatki kombatancki i kompensacyjny

Oba dodatki przysługują osobom, które zostały uznane za kombatantów przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Te dodatki przysługują również wdowom i wdowcom po kombatantach.

Oba dodatki są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Według projektu ustawy budżetu na 2024 rok, dodatek kombatancki zostanie podniesiony z 294,39 zł do 319,88 zł, a dodatek kompensacyjny z 44,16 zł do 47,98 zł.

Ryczałt energetyczny z ZUS

Ryczałt energetyczny to dodatek do emerytury, który przysługuje osobom, które są:

kombatantem i inną osobą uprawnioną,

żołnierzem zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach oraz zakładach pozyskiwania rud uranowych i batalionach budowlanych,

wdową lub wdowcem – emerytem i rencistą, pozostałym po kombatantach i innych osobach uprawnionych,

wdową po żołnierzach przymusowo zatrudnianych, pobierającą emeryturę lub rentę.

Według projektu ustawy budżetu na 2024 rok, ryczałt energetyczny ZUS w 2024 roku wyniesie 255,17 zł. Kwota ta nie ulegnie zmianie w stosunku do 2023 roku.

Dodatek dla weterana poszkodowanego to świadczenie pieniężne, które przysługuje weteranom poszkodowanym, którzy spełniają następujące warunki:

zostali uznani za weteranów poszkodowanych, na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;

pobierają emeryturę lub rentę inwalidzką z tytułu niezdolności do pracy.

Wysokość dodatku dla weterana poszkodowanego uzależniona jest od uszczerbku na zdrowiu, poniesionego w związku z udziałem w działaniach poza granicami państwa:

od 10 do 20% uszczerbku - 10% podstawy wymiaru dodatku;

od 21 do 30% uszczerbku - 20% podstawy wymiaru dodatku;

od 31 do 40% uszczerbku - 30% podstawy wymiaru dodatku;

od 41 do 50% uszczerbku - 40% podstawy wymiaru dodatku;

od 51 do 60% uszczerbku - 50% podstawy wymiaru dodatku;

od 61 do 80% uszczerbku - 60% podstawy wymiaru dodatku.

Podstawę wymiaru dodatku dla weterana poszkodowanego stanowi najniższa emerytura, która w 2023 roku wynosiła 1588,44 zł brutto, a od 1 marca 2024 roku prawdopodobnie zostanie zwaloryzowana do wysokości 1783,82 zł.

Świadczenie pieniężne dla byłych żołnierzy przymusowo zatrudnianych

Ten dodatek przysługuje osobom, które zostały przymusowo zatrudnione w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych w ramach zastępczej służby wojskowej w latach 1944-1956.

Świadczenie pieniężne obecnie przysługuje w wysokości 294,39 zł miesięcznie.

Świadczenie pieniężne dla deportowanych

Dodatek ten to świadczenie pieniężne, które przysługuje osobom, które zostały deportowane lub wywiezione do pracy przymusowej w okresie II wojny światowej lub po jej zakończeniu przez władze III Rzeszy, Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich lub ich sojuszników.

Świadczenie pieniężne przysługuje w wysokości 200 zł miesięcznie za każdy pełny miesiąc podlegania represjom, nie więcej jednak łącznie niż za 20 miesięcy pracy przymusowej.

Dodatek do emerytury za tajne nauczanie przysługuje osobom, które spełniają następujące warunki:

w czasie II wojny światowej prowadziły tajne nauczanie lub

przed 1 września 1939 r. nauczały w języku polskim w szkołach na terenie III Rzeszy Niemieckiej lub Wolnego Miasta Gdańsk.

W związku z tym, że waloryzacja emerytur i rent następuje od 1 marca, to w 2024 roku dodatek za tajne nauczanie będzie przysługiwał w wysokości 294,39 zł do 28 lutego 2024 roku, a od 1 marca 2024 roku w wysokości 319,88 zł.

