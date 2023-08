Dodatkowe 650 zł miesięcznie do wynagrodzenia. Niewiele osób wie, jak je otrzymać

Dodatek aktywizacyjny

Osoby poszukujące pracy mogą otrzymać więcej pieniędzy niż zaoferuje im sam pracodawca. Jak to możliwe? Taką możliwość daje dodatek aktywizacyjny wypłacany przez urząd pracy. To dodatkowe świadczenie wypłacane osobom, które w czasie uprawniającym do pobierania zasiłku dla bezrobotnych podjęły zatrudnienie. Jakie warunki trzeba spełnić, by taki dodatek aktywizacyjny otrzymać? Przede wszystkim trzeba być zarejestrowanym w urzędzie pracy i mieć prawo do pobierania zasiłku dla bezrobotnych. W tym czasie należy podjąć pracę znalezioną przez siebie lub przyjąć tę oferowaną w urzędzie. Dodatek aktywizacyjny może być przyznany także wtedy, gdy dana osoba pracuje w niepełnym wymiarze godzin lub jej wynagrodzenie jest niższe od ustawowego wynagrodzenia minimalnego. Dodatek wypłacany jest na wniosek osoby zainteresowanej. Składa się go w urzędzie pracy.

Ale uwaga. O dodatek nie mogą zaś ubiegać się osoby, które podjęły zatrudnienie u tego samego pracodawcy, u którego pracowały bezpośrednio przed tym jak zostały osobami bezrobotnymi. Słowem, nie należy się on osobie, którą pracodawca zwolnił i z dowolnych powodów na nowo chce przyjąć. Dodatek również nie przysługuje osobom przebywającym na bezpłatnym urlopie ani tym, którzy podjęli się pracy zarobkowej za granicą lub zostały zatrudnione przez pracodawcę zagranicznego.

Osoby, które nie zachowały ciągłości zatrudnienia również nie są uprawnione do otrzymania dodatku aktywizacyjnego, ani te, które zostały skierowane do robót publicznych, prac interwencyjnych lub na stanowisko, którego koszty doposażenia lub wyposażenia zostały sfinansowane przez Fundusz Pracy.

Ile wynosi dodatek aktywizacyjny?

A ile dodatek aktywizacyjny wynosi? W 2023 roku maksymalna stawka to 652,10 złotych netto. Kwota ta może być jednak mniejsza, ponieważ jej wysokość uzależniona jest od decyzji starosty. Warto dodać, że po przerwaniu zatrudnienia dopłaty aktywizacyjne również zostaną wstrzymane. Ponadto dodatek aktywizacyjny podlega opodatkowaniu.

