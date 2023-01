Dodatkowe 7 dni urlopów dla Polaków! Skorzystanie bardzo proste

7 dni urlopu więcej w roku

Kodeks pracy zostaje zmieniony. Oznacza to zmiany w urlopach. Pojawiają się dwa nowe rodzaje / typy urlopów: urlop z powodu działania siły wyższej oraz urlop opiekuńczy. Co je charakteryzuje, kiedy można je wziąć i na ile dni? Urlop z powodu działania siły wyższej, możliwy do wzięcia również w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem będzie przysługiwał pracownikowi w wymiarze 2 dni albo 16 godzin w roku kalendarzowym. Pracownik za czas zwolnienia od pracy z powodu siły wyższej zachowa prawo do 50% wynagrodzenia obliczanego jak pensja za czas urlopu wypoczynkowego.

Urlop bezpłatny

Drugi rodzaj nowego urlopu, czyli urlop opiekuńczy. Można go wziąć maksymalnie na 5 dni w roku. Ale ma on określone przeznaczenie. Ten rodzaj urlopu ma pozwolić na zapewnienie osobistej opieki lub wsparcia krewnym (syn, córka, matka, ojciec lub małżonek / małżonka) lub pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym wymagającej znacznej opieki lub znacznego wsparcia z poważnych względów medycznych. Niestety, to urlop bezpłatny. Ale dni wolne wliczą się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Urlop opiekuńczy będzie udzielany na wniosek pracownika, złożony w postaci papierowej lub elektronicznej, w terminie nie krótszym niż 1 dzień przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu.

Tym samym z tytułu tych dwóch urlopów w sumie w roku dochodzi potencjalnie pracownikowi 7 dni urlopu.

