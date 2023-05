i Autor: Shutterstock

Dodatkowe pieniądze

Dodatkowe 700 zł. Kto może dostać zasiłek stały?

Zasiłek stały to dodatek wypłacany przez ośrodki pomocy społecznej. Ma on na celu zapewnienie wsparcia osobom, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej i są całkowicie niezdolne do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Maksymalna wysokość świadczenia to 719 zł, a najmniejsza 30 zł. Komu ono przysługuje?