Dodatkowe opłaty w szpitalach. Za co pacjenci muszą dopłacić w szpitalu?

Za co trzeba zapłacić w szpitalu?

W Polsce osoby odprowadzające składki ze swoich wynagrodzeń lub dobrowolnie płacące składkę na Narodowy Fundusz Zdrowia mają prawo do darmowego korzystania z usług publicznej służby zdrowia. W sytuacji, kiedy to trafiają do szpitala publicznego, mają prawo do bezpłatnego pobytu i leczenia. Jednak może się zdarzyć, że nawet w szpitalu państwowym przyjdzie pacjentowi płacić. Za co niektóre szpitale pobierają opłaty? Już nikogo nie dziwi płatna telewizja w sali. Przy telewizorach są specjalne urządzenia, do których trzeba wrzucać określoną gotówkę, jeśli chorzy chcą oglądać telewizję. Podobne opłaty szpital może wprowadzić za udostępnienie pacjentom internetu. O ile pacjent nie musi korzystać z internetu czy telewizji podczas leczenia szpitalnego, to już musi do placówki jakoś dojechać i niestety musi korzystać z płatnego parkingu. Może to być koszt rzędu kilku złotych za godzinę postoju, ale dzienny koszt może oscylować już w granicach 100 zł. Pacjent może też słono zapłacić za zgubienie biletu parkingowego.

Szpital może też pobierać opłaty za wydanie kopii niektórych dokumentów medycznych. Jednak zwykle nie jest to wysoki koszt. Zdarza się, że za dopłatą udostępniane są sale jednoosobowe. Warto podkreślić, że zwolnienie z opłat za pobyt dotyczy pacjenta, a nie osób mu towarzyszących, np. małżonka przy porodzie czy rodzica w lecznicy dziecięcej. Zgodnie z założeniami, takie opłaty mają rekompensować szpitalowi koszty związane m.in. z udostępnieniem odzieży ochronnej, zużycie mediów jak prąd czy woda itp.

To w szpitalu jest za darmo

Pozostałe usługi w szpitalach i placówkach ochrony zdrowia publicznych z założenia powinny być bezpłatne. Za co dokładnie szpital nie może pobierać opłat od pacjentów? Na liście są leki, znieczulenie zewnątrzoponowe przy porodzie, energię elektryczną.