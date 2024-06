Dodatkowe pieniądze dla pacjentów. Kto może je dostać?

Gospodarka, a wybory do PE. Jaki będą miały wpływ na gospodarkę?

Zasiłek pielęgnacyjny dla cukrzyków

Dzieci i dorośli chorzy na cukrzycę typu 1 mają możliwość ubiegać się o zasiłek pielęgnacyjny. Takie świadczenie przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

* niepełnosprawnemu dziecku;

* osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

* osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;

* osobie, która ukończyła 75 lat.

Ile wynosi zasiłek pielęgnacyjny?

Wysokość świadczenia obecnie wynosi 215,84 zł miesięcznie, jednak wkrótce będzie wyższy. Przepisy nakazują bowiem jego waloryzację w 2024 roku, najpóźniej do 15 sierpnia 2024 r. Zasiłek pielęgnacyjny można otrzymać niezależnie od dochodów w rodzinie. Prawo do pobierania zasiłku pielęgnacyjnego ustalane jest na czas nieokreślony.

Jak uzyskać zasiłek pielęgnacyjny?

Należy złożyć wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego. Składa się go w urzędzie gminy lub miasta lub w ośrodku pomocy społecznej czy innej jednostce, która zajmuje się realizacją świadczeń rodzinnych. Do wniosku należy dołączyć:

* skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający wiek dziecka;

* orzeczenie: o niepełnosprawności lub o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty jej powstania;

* lub: orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zaświadczenie o niepełnosprawności

Aby otrzymać zasiłek, wcześniej należy uzyskać zaświadczenie o niepełnosprawności. Wniosek składa się we właściwym dla miejsca zamieszkania miejskim lub powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Najczęściej będzie to Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Jak przypomina serwis radiozet.pl - poza dodatkiem, pacjenci zyskują w ten sposób dodatkowe uprawnienia pracownicze, świadczenia z pomocy społecznej, dofinansowanie na turnusy rehabilitacyjne czy dofinansowanie do zakupu sprzętów medycznych.

