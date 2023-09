Spis treści

To świadczenie pieniężne wypłacane jest osobom, które mają trudności z opłacaniem kosztów związanych z mieszkaniem, w tym czynszu, wody, ogrzewania, wywozu śmieci itp. Przysługuje on również seniorom, którzy otrzymują niską emeryturę lub rentę.

Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy w 2023 roku, należy spełnić następujące kryteria dochodowe:

gospodarstwo jednoosobowe: dochód na osobę nie może przekroczyć 2538,46 zł brutto,

gospodarstwo 2-4 osobowe: dochód na osobę nie może przekroczyć 1903,85 zł brutto,

gospodarstwo 5-osobowe i więcej: dochód na osobę nie może przekroczyć 1698,76 zł brutto.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, które spełniają następujące kryteria mieszkaniowe:

posiadają tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego,

lokal mieszkalny nie może być większy niż 35 m² dla 1 osoby, ale maksymalna powierzchnia uprawniająca do dodatku to 45,50 m², dla 2 osób – 40 m² maksymalnie 52 m², dla 3 osób – 45 m² maksymalnie 58,50 m², dla 4 osób – 55 m² maksymalnie 71,50 m², dla 5 osób – 65 m² maksymalnie 84,50 m², dla 6 osób – 70 m² maksymalnie 91 m², jeśli w lokalu mieszka więcej niż 6 osób – dla każdej następnej osoby zwiększa się powierzchnię normatywną o 5 m kw.

lokal mieszkalny jest zamieszkiwany przez osobę lub osoby ubiegające się o dodatek mieszkaniowy.

Wysokość dodatku mieszkaniowego zależy od wysokości dochodów gospodarstwa domowego, powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego oraz stawki czynszu i opłat za media.

Wniosek o dodatek mieszkaniowy należy złożyć w urzędzie gminy lub miasta, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

Zasiłek pielęgnacyjny

Jest to świadczenie pieniężne wypłacane osobom, które nie są w stanie samodzielnie się poruszać, prowadzić gospodarstwa domowego lub wykonywać czynności samoobsługowych. Przysługuje on:

osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

osobie, która ukończyła 75 lat.

zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego w 2023 roku wynosi 215,84 zł miesięcznie.

Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny należy złożyć w urzędzie gminy lub miasta, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

Zasiłek stały

To świadczenie pieniężne wypłacane jest osobom i rodzinom, które nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych. Przysługuje on osobom, które nie mają dochodu lub mają dochód niższy od kryterium dochodowego.

Kryteria dochodowe do otrzymania zasiłku stałego w 2023 roku:

dla osoby samotnie gospodarującej: dochód nie może przekroczyć 776 zł;

dla osoby w rodzinie: dochód na osobę nie może przekroczyć 600 zł.

Wysokość zasiłku stałego w 2023 roku:

kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie;

w przypadku osoby samotnie gospodarującej: kwota zasiłku stałego ustala się w wysokości różnicy między kryterium dochodowym a dochodem tej osoby, z tym że nie może to być więcej niż 719 zł;

w przypadku osoby w rodzinie: kwota zasiłku stałego ustala się w wysokości różnicy między kryterium dochodowym a dochodem na osobę w rodzinie, z tym że nie może to być więcej niż 600 zł.

Wniosek o zasiłek stały należy złożyć w urzędzie gminy lub miasta, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Wniosek można złożyć osobiście, pocztą lub elektronicznie.

Zasiłek stały nie podlega opodatkowaniu. Zasiłek stały nie jest wliczany do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń.Zasiłek stały przysługuje od miesiąca, w którym złożono wniosek, nie wcześniej jednak niż od dnia powstania prawa do świadczenia.Zasiłek stały może zostać wstrzymany lub uchylony w przypadku utraty prawa do świadczenia.

Uwaga! Od stycznia 2024 roku nastąpią zmiany w wysokości zasiłku stałego. Minimalna kwota zasiłku stałego zostanie podniesiona do 100 zł, a maksymalna kwota zasiłku stałego dla osoby samotnie gospodarującej wzrośnie do 1000 zł, a dla osoby w rodzinie do 780 zł.

Zasiłek okresowy

Zasiłek okresowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym osobom i rodzinom, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności w przypadku:

utraty dochodu;

wzrostu kosztów utrzymania;

wystąpienia zdarzenia losowego.

Kryteria dochodowe do otrzymania zasiłku okresowego w 2023 roku:

dla osoby samotnie gospodarującej: dochód nie może przekroczyć 719 zł;

dla osoby w rodzinie: dochód na osobę nie może przekroczyć 600 zł.

Wysokość zasiłku okresowego w 2023 roku:

kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie;

w przypadku osoby samotnie gospodarującej: kwota zasiłku okresowego ustala się w wysokości różnicy między kryterium dochodowym a dochodem tej osoby, z tym że nie może to być więcej niż 719 zł;

w przypadku osoby w rodzinie: kwota zasiłku okresowego ustala się w wysokości różnicy między kryterium dochodowym a dochodem na osobę w rodzinie, z tym że nie może to być więcej niż 600 zł.

Wniosek o zasiłek okresowy należy złożyć w urzędzie gminy lub miasta, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

Zasiłek celowy oraz specjalny zasiłek celowy

Jest to świadczenie przyznawane na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, ogrzewania, w tym opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

Wysokość kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej to 776 zł, a dla osoby w rodzinie – 600 zł.

Świadczenie może być przyznane w szczególnie uzasadnionych okolicznościach przy przekroczonym kryterium dochodowym i podlega zwrotowi w części lub całości.

Wniosek o zasiłek celowy należy złożyć w urzędzie gminy lub miasta, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

Pomoc żywnościowa

Od dnia 15 maja 2023 r. kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej wynosi 235% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.

Pomoc przysługuje, jeśli dochód nie przekracza:

1823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej

1410 zł w przypadku osoby w rodzinie

Pomoc można otrzymać poprzez Ośrodek Pomocy Społecznej lub organizację partnerską.

