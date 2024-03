Spis treści

W ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027 rolnicy już kolejny raz mogą starać się o płatności bezpośrednie i obszarowe.

Kto może złożyć wniosek

Wniosek o dopłaty bezpośrednie może złożyć właściciel nieruchomości lub jej posiadacz, np. użytkownik czy dzierżawca. Ważne jest, aby wnioskował ten, kto faktycznie uprawia grunty rolne. Uprawianie faktyczne polega na podejmowaniu decyzji, ponoszeniu kosztów i czerpaniu zysków z prowadzonej uprawy. Musi się też ono wiązać z utrzymywaniem gruntów zgodnie z obowiązującymi normami i wymogami. Faktycznie uprawiać można wykonując prace osobiście, ale także nie angażując się w prace rolnicze bezpośrednio (czyli fizycznie), a jedynie podejmując działania organizacyjne, bądź kierownicze i zarządzając gospodarstwem. Faktycznie mogą uprawiać grunty rolne także takie osoby, które nadzorują w gospodarstwie wykonanie prac polowych przez innych. Może się to odbywać przez korzystanie z usług rolniczych (za pomocą narzędzi i maszyn nie należących do gospodarstwa), ale jednocześnie musi się to wiązać ze sprzedawaniem płodów rolnych i kupowaniem na własne konto środków do ich produkcji.

Jak złożyć wniosek

Wnioski o dopłaty bezpośrednie można składać wyłącznie online przez aplikację eWniosekPlus, dostępną na PUE. Nabór wniosków o dopłaty bezpośrednie rozpoczyna się 15 marca i w podstawowym terminie kończy się 15 maja, potem jest jeszcze czas dla wnioskujących z opóźnieniem, ale już z potrąceniem płatności o 1 proc. za każdy roboczy dzień przesłania wniosku po wyznaczonej dacie.

Warunek przyznania płatności

Wytyczne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uzależniają przyznanie płatności od tego, by deklarowany grunt w dniu 31 maja w roku złożenia wniosku pozostawał w dyspozycji rolnika na podstawie tytułu prawnego. Taki tytuł może mieć wszelkie formy prawnie dopuszczalne, m.in. może być własnością, dzierżawą, czy nawet umową ustną.

Ważne! Właściciele gruntów, nie prowadzący na nich działalności rolniczej nie są uprawnieni do dopłat bezpośrednich.

Jest istotne, aby rolnik posiadał tytuł prawny do nieruchomości, a tym samym aby składał wniosek o dopłaty we własnym imieniu - za grunty, które faktycznie użytkuje. Spełniając ten warunek, możesz mieć pewność, że dostaniesz środki finansowe do swojej dyspozycji. Doświadczenie z ubiegłego roku uczy, że tracili pieniądze producenci użytkujący ziemię, do której nie mieli tytułu prawnego, działający na podstawie fikcyjnych dzierżaw.

Wypłaty pieniędzy z tegorocznych dopłat

Jak zwykle zajmie się nimi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. ARiMR realizuje właśnie płatności końcowe z ubiegłego roku (potrwa to do 30 czerwca 2024 roku), a w marcu, w którym (od 15.03.) ruszy także nabór wniosków, zaczęły się wypłaty ekoschematów. Co do przelewów tegorocznych dopłat bezpośrednich, ARiMR dokonuje ich od 1 grudnia do dnia 30 czerwca roku następującego po roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności, czyli od 1 grudnia 2024 do 30 czerwca 2025 roku. W przypadku płatności do tytoniu przelewów należy się spodziewać po 15 kwietnia roku następującego po roku złożenia wniosku, czyli po 15 kwietnia 2025 roku.

Ekoschematy do wyboru

W ramach ekoschematów rolnik ma wprowadzać w swoim gospodarstwie praktyki, które zwiększą żyzność gleby przez jej racjonalne nawożenie, poprawiając tym samym jakość plonów. Jest kilka ekoschematów, a każdy z nich ma przypisane praktyki, spośród których rolnik może wybrać te najlepiej odpowiadające na jego potrzeby.

Płatność dla małych gospodarstw

W 2023 roku zastąpiono płatności bezpośrednie płatnościami dla małych gospodarstw. Wnioskujący o płatność dla małych gospodarstw mogli wybrać jedną formę dopłaty, jednocześnie rezygnując z płatności redystrybucyjnej, podstawowego wsparcia dochodów, płatności dla młodych rolników, płatności produkcyjnych oraz z ekoschematów. Jednak ARiMR zapowiedziała, że płatność dla małych gospodarstw nie pojawi się na liście dofinansowań. Płatność ryczałtowa do hektara dla małych gospodarzy była dla nich jednorazowym wsparciem.

Zmiana od stycznia 2024 roku

Od 2024 roku obowiązuje norma GAEC 7, czyli zmianowanie roślin i dywersyfikacja upraw na gruntach ornych. Zmianowanie upraw polega na wykorzystaniu obecnej żyzności gleby dla bieżącej uprawy, ale i dla dalszego wzrostu żyzności dla kolejnych upraw. Dywersyfikacja (różnicowanie) to utrzymywanie odpowiedniej liczby i powierzchni różnych upraw.

W 2024, według harmonogramu, w ramach płatności bezpośrednich będą obowiązywały:

płatność redystrybucyjna, będąca dodatkowym uzupełnienia poziomu wsparcia finansowego dla określonej grupy rolników aktywnych zawodowo, uprawnionych jednocześnie do otrzymania jednolitej płatności obszarowej. W ramach tego schematu nie ma żadnych dodatkowych kryteriów i wymogów do spełnienia na poziomie gospodarstwa.

płatność dla młodych rolników, przyznawana rolnikowi, który łącznie spełnia kilka warunków, m.in. w pierwszym roku ubiegania się o tę płatność ma nie więcej niż 40 lat i kieruje gospodarstwem.

podstawowe wsparcie dochodów,

wsparcie dochodów (produkcja zwierząt),

wsparcie dochodów (produkcja roślin),

ekoschematy,

w ramach przejściowego wsparcia krajowego uzupełniająca płatność podstawowa oraz płatność niezwiązana do tytoniu.

Rząd obiecał, że program wsparcia skierowany do młodych rolników oraz płatność redystrybucyjna będą tym razem uwolnione od zbędnej biurokracji utrudniającej otrzymanie potrzebnych środków. Proces wnioskowania uproszczono, a wnioskujący zostali uwolnieni od obciążeń administracyjnych jakimi było dotąd doręczanie załączników.

