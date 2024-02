Dopłaty do 135 tys. zł do remontu! Trzeba złożyć wniosek

Ile procent dofinansowania w Programie Czyste Powietrze?

Z dotacji może skorzystać właściciel domu jednorodzinnego albo lokalu w budynku jednorodzinnym z wyodrębnioną księgą wieczystą. Dopłata może pokryć część kosztów zakupu i montażu okien albo całość kosztów termomodernizacji i wymiany okien.

Jak informuje portal samorządowy.pl, po zmianach w programie Czyste Powietrze przy podwyższonym dofinansowaniu próg dochodowy wzrośnie z 1564 do 1894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i z 2189 do 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Maksymalna dotacja wzrośnie z 47 do 99 tys. zł.

Przy najwyższym wymiarze wsparcia progi wzrosną odpowiednio:

z 900 do 1090 zł w przypadku gospodarstw wieloosobowych,

z 1260 do 1526 zł w przypadku gospodarstw wieloosobowych.

maksymalna wysokość dotacji wzrasta z 79 tyś zł do 135 tys. zł.

Przypominamy też, że w przypadku beneficjentów podwyższonego i maksymalnego wsparcia można ubiegać się o 50% dotacji w ramach prefinansowania inwestycji, czyli przed faktycznym startem remontu. Pieniądze te trafią do wykonawców prac, a pierwsza transza dotacji będzie przelewana na konto w 14 dni od podpisania umowy. Pozostała część zostanie wypłacona w ciągu 30 dni od zakończenia remontu.

Jak złożyć wniosek o dotację na wymianę okien?

Wsparcie finansowe możemy uzyskać na projekty już zakończone, trwające lub dopiero planowane. Jeśli wnioskujesz o dotację na wymianę okien i drzwi, dokumentację możesz złożyć na dwa sposoby:

Sposób I: Przez internet

Potrzebny będzie profil zaufany, dzięki, któremu potwierdzisz swoją tożsamość w internecie i podpiszesz wniosek podpisem elektronicznym. Jeśli go nie masz, załóż profil zaufany. Możesz to zrobić na portalu gov.plNastępnie za pośrednictwem gov.pl wybierz opcję „Nieruchomości i środowisko”, a potem „Skorzystaj z programu Czyste Powietrze”.Zaloguj się, korzystając z Profilu Zaufanego. Uzupełnij wniosek, dołącz wymagane załączniki, podpisz elektronicznie wniosek i potwierdź jego wysłanie.

Sposób II: w urzędzie

Wypełniasz wniosek w serwisie Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD). Drukujesz, podpisujesz i składasz w wersji papierowej do właściwego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).

