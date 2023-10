Jakie warunki musisz spełnić w Tauronie?

To nie jedyna ulga, którą wprowadziło rozporządzenie. Dzięki nowelizacji przepisów zwiększony został też limit zużycia energii po preferencyjnej, zamrożonej cenie z 2 tys. do 3 tys. kWh dla wszystkich gospodarstw domowych. Dla gospodarstw z osobami z niepełnosprawnościami ten limit zwiększył się z 2600 do 3600 kWh, a w przypadku dla rolników i gospodarstw posiadających Kartę Dużej Rodziny – z 3000 do 4000 kWh.

Maciej Maciejowski Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE) wylicza, że dzięki zastosowaniu rządowej Tarczy Solidarnościowej i wyższym limitom cen energii, przeciętna polska rodzina zapłaci w tym roku za energię od 3 do nawet 4 tys. zł mniej, a dzięki niedawnemu rozporządzeniu rządu otrzyma także 125 zł dodatkowego upustu.

Jak czytamy na stronie Tauronu, należy spełnić jeden z poniższych warunków, aby zyskać 125,34 zł.

Tak zmniejszysz rachunki za energię:

zmniejszenie o 5 proc. zużycia w okresie co najmniej trzech następujących po sobie miesięcy w trzech pierwszych kwartałach 2023 r., między 1 stycznia 2023 r. a 30 września 2023 r'

potwierdzenie poprawności swoich danych znajdujących się w posiadaniu sprzedawcy prądu,

wyrażenie zgody na otrzymywanie korespondencji, w tym faktur VAT drogą elektroniczną,

zgoda na otrzymywanie od sprzedawcy informacji o produktach i usługach świadczonych przez niego,

bycie prosumentem czyli produkujesz energię z instalacji fotowoltaicznej, tj. jesteś prosumentem energii odnawialnej., ewentualnie złożenie oświadczenia o tym, że jest się tzw. odbiorcą uprawnionym do zamrożonych cen w ramach wyższego niż podstawowy limitu zużycia.

Zgodnie z przepisami, jeśli odbiorca nie spełni żadnego z powyższych warunków, naliczona w 2023 r. obniżka zostanie skorygowana w fakturach za kolejne okresy rozliczeniowe w 2024 r., nie później jednak niż do 31 grudnia 2024 r. Sprzedawcy energii elektrycznej będą musieli w swoich rozliczeniach z klientami w gospodarstwach domowych uwzględnić 12 proc. obniżkę rachunku za energię.

Cena prądu w Polsce waha się w zależności od województwa i dystrybutora. Obecnie prąd kosztuje 0,94 - 1,03 zł za kWh. Średnia cena 1 kilowatogodziny w Polsce w 2023 roku wynosi ok 1 zł. W 2022 roku było to 77 gr, w 2021 74 gr, w 2020 roku 68 gr, natomiast w 2019 opłata wynosiła 61 gr za każdą kWh.​

Średnie gospodarstwo domowe zużywa rocznie około 2400 kWh. Najwięcej za prąd płacą mieszkańcy regionu miast: Gdańsk, Koszalin i Olsztyn - 2476 zł rocznie. Najmniej za prąd płacą mieszkańcy miast, w których działa Enea - 2250 zł rocznie.

