Trzynasta emerytura w 2022 roku wynosiła 1338,44 zł. Dzięki rozporządzeniu Ministerstwa Finansów nie został od niej odciągnięty podatek i od trzynastki pobrano jedynie składkę zdrowotną wysokości 120,46 zł. W efekcie seniorzy dostali przelewy lub wypłat wysokości dokładnie 1217,98 zł. W 2023 roku minimalna emerytura (która jest tożsama z kwotą trzynastki) ma wynieść 1588,44 zł brutto. Możliwe jednak, że emeryci nie zobaczą pełnej kwoty na swoim koncie.

Rozporządzenie Ministerstwa Finansów zwalniające trzynastkę z podatku obowiązywało jedynie w 2022 roku. Do tej pory rząd nie wydał rozporządzenie na 2023 rok, a czasu zostało coraz mniej.

Ile wyniesie podatek od trzynastki?

Choć nie ma jeszcze oficjalnych kalkulacji dotyczących tego ile wyniesie trzynasta emerytura netto (czyli "na rękę"), to jeśli rząd nie wyda odpowiedniego rozporządzenia powinna wynieść podobną kwotę co w 2022 roku, czyli ok. 1200 zł. Biorąc jednak pod uwagę inflację i drożyznę, faktyczna jej wartość będzie niższa niż w ubiegłym roku.

Jeśli jednak rząd znowelizuje przepisy, lub wyda rozporządzenie i trzynastka będzie pomniejszona tylko o składkę zdrowotną, to powinna wynieść 1445,48 zł netto.

