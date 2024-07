i Autor: Shutterstock, AP Photo/Virginia Mayo

Dramat seniorów!

Nie będzie obiecanej drugiej waloryzacji emerytur. Dlaczego rząd zmienił zdanie?

Drugiej waloryzacji w 2024 roku nie będzie! Według danych GUS inflacja w czerwcu wyniosła 2,6 proc., więc nie zostały spełnione warunki do dodatkowych podwyżek emerytur. Co więcej, do dziś nie ma obowiązującego prawa, które pozwalałby nawet na uruchomienie takiego świadczenia.