Dramatyczne dane! Każdy z nas zapłacił za to prawie 36 tys. zł, a będzie tylko gorzej

Do 30 czerwca spółki muszą rozliczyć podatek. Kto może zapłacić niższy CIT?

Wydatki publiczne finansuje budżet państwa

Wszystkie wydatki publiczne są finansowane albo z płaconych przez nas podatków (danin), albo z emitowanego przez państwo długu (który oznacza wyższe podatki w przyszłości) – piszą eksperci FOR. Wielu ludzi, domagając się realizowania kolejnych programów przez państwo, nie dostrzega, że wiąże się to z większym opodatkowaniem społeczeństwa (teraz lub w przyszłości). Jak zauważyła Margaret Thatcher: „Jeśli państwo chce wydać więcej, musi albo pożyczyć oszczędności od ludzi, albo silniej ich opodatkować. Nie ma czegoś takiego jak pieniądze publiczne, są tylko pieniądze podatników”.

„Rachunek od państwa”

Forum Obywatelskiego Rozwoju po raz dwunasty przygotowało „Rachunek od państwa”, który pokazuje wydatki polskiego państwa w podziale na najważniejsze kategorie i w przeliczeniu na jednego mieszkańca. „Rachunek od państwa” uwzględnia wszystkie wydatki publiczne, nie tylko te, które są zapisane w tzw. budżecie państwa, a które stanowią zaledwie wycinek całego sektora instytucji rządowych i samorządowych (general government).W 2022 roku wydatki publiczne w przeliczeniu na jednego mieszkańca Polski wyniosły niemal 36 tys. zł - ponad 5 tys. zł więcej niż rok temu, a w przeliczeniu na jednego pracującego – 79 381 zł.

Rosnąca nieprzejrzystość finansów publicznych

W ostatnich latach budżet państwa traci na znaczeniu jako najważniejszy plan finansowy państwa. 7 czerwca br. Kolegium Najwyższej Izby Kontroli po raz pierwszy w historii III Rzeczpospolitej nie wyraziło pozytywnej opinii w przedmiocie absolutorium dla rządu, co jest efektem wypchnięcia dużej części wydatków, które powinny być realizowane w ramach budżetu państwa, do pozabudżetowych funduszy w Banku Gospodarstwa Krajowego. Za sprawą wydatkowania środków za pośrednictwem funduszy w BGK i stosowania innych sztuczek rząd jest w stanie wykazać w budżecie państwa dowolny wynik, na co regularnie zwraca uwagę w swoich kontrolach NIK.

Kolegium NIK alarmuje, że w 2022 roku „deficyt budżetu państwa i budżetu środków europejskich stanowił łącznie zaledwie 12,1% deficytu podsektora instytucji rządowych. […] Oznacza to, że poza budżetem państwa znalazły się operacje tego podsektora skutkujące powstaniem deficytu w wysokości ponad sześciokrotnie większej od łącznego deficytu budżetu państwa i budżetu środków europejskich”. Ponadto Kolegium NIK wskazuje, że od trzech lat na niespotykaną dotychczas skalę prowadzone są działania naruszające podstawowe zasady budżetowe, w szczególności przejrzystości, jedności, jawności oraz roczności budżetu.

3️⃣5️⃣ 8️⃣1️⃣8️⃣ zł - tyle wyniosły wydatki publiczne na 1 mieszkańca w 2022 roku. Ponad 5 tys. zł więcej niż rok temu.Jak państwo wydaje Twoje pieniądze❓💸FOR to sprawdził i jak co roku wystawił 📃 RACHUNEK OD PAŃSTWA ⬇ pic.twitter.com/e6ww5nAMSV— Forum Obywatelskiego Rozwoju (@FundacjaFOR) June 20, 2023

Sonda Czy wydatki rządowe powinny być całkowicie jawne bez ukrywania po specjalnych funduszach? Tak Nie