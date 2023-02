Dwa razy więcej taniego węgla od PGG. Kto może liczyć na nowe dostawy?

Samorządy otrzymały 100 tys. ton taniego węgla

Polska Grupa Górnicza jest jedną z sześciu firm, dostarczających węgiel samorządom. Jak poinformował we wtorek PAP prezes spółki, w minionym roku do blisko 900 gmin trafiło ponad 400 tys. ton węgla, a do końca kwietnia tego roku planowane jest dostarczenie – zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem samorządów – dalszych ok. 800 tys. ton.

W styczniu do samorządów wysłano już ok. 100 tys. ton surowca. Obecnie PGG podpisuje aneksy do umów z gminami, precyzujące warunki tegorocznych dostaw.

„Na podstawie dotychczasowych doświadczeń można śmiało powiedzieć, że mechanizm dystrybucji węgla opałowego we współpracy z samorządami okazał się właściwy i optymalny. Niemałą rolę odgrywa tu także stworzona przez nas sieć KDW, czyli kwalifikowanych dostawców węgla” – powiedział prezes PGG.

Sieć kwalifikowanych dostawców, licząca obecnie ponad sto składów węgla w całej Polsce, powstała w połowie ub. roku. Początkowo za ich pośrednictwem rozprowadzany był węgiel opałowy, sprzedawany gospodarstwom domowym w sklepie internetowym PGG. Po uruchomieniu programu sprzedaży węgla przez samorządy, składy KDW w większości przypadków zajęły się rozprowadzaniem paliwa dostarczonego gminom, które zawarły umowy z PGG.

„W większości gmin to właśnie nasi kwalifikowani dostawcy byli zaangażowani w proces dystrybucji dostarczonego przez nas węgla do odbiorców końcowych. To dowodzi, że zbudowanie własnej sieci KDW okazało się bardzo przydatne dla programu samorządowego. Przy ich pomocy udało się szybko i sprawnie rozwieźć węgiel” – ocenił Tomasz Rogala w rozmowie z PAP.

Przy pomocy kwalifikowanych dostawców PGG dostarczyła 82 proc. węgla. Obecnie na składach KDW do dyspozycji samorządów jest ok. 40 tys. ton surowca.

Brak węgla. Wina nie leży po stronie PGG

Odnosząc się do kilku opisywanych przez media sytuacji, w których samorządowcy skarżyli się na braki węgla z PGG, prezes spółki zauważył, że był to bardzo niewielki odsetek całości dostaw, a problemy z reguły wiązały się z wymagającymi dopełnienia formalnościami, i były możliwie szybko załatwiane.

„Oceniamy, iż w żadnym z opisywanych przypadków wina nie leżała po stronie PGG. Mogę zapewnić, że węgiel jest i będzie dostępny dla wszystkich gmin, które chcą go od nas kupić” – podkreślił prezes Rogala.

Początkowo planowano, że PGG może dostarczyć gminom – łącznie, jesienią 2022 oraz do wiosny 2023 – ok. 1,5 mln ton węgla. Zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem samorządów, plan zmniejszono do ok. 1,2 mln ton, z czego ponad 400 tys. ton dostarczono w zeszłym roku, a ok. 800 tys. ton zaplanowano na pierwsze cztery miesiące roku 2023.

Miesięcznie kopalnie PGG produkują ok. 220-240 tys. ton węgla opałowego. Codziennie do odbiorców wysyłane jest ok. 20 tys. ton tego paliwa.

W całym ub. roku kopalnie największej górniczej spółki wydobyły 22,6 mln ton węgla, wykonując plan produkcyjny w 97 proc. W tym roku wielkość wydobycia ma przekroczyć 23 mln ton. W kopalniach PGG czynnych jest ok. 30 ścian wydobywczych. W czwartym kwartale ub. roku dobowa wielkość wydobycia przekraczała 100 tys. ton.

Zgodnie z ustawą o preferencyjnym zakupie paliwa stałego przez gminy, producenci i importerzy dostarczają samorządom węgiel w cenie 1,5 tys. zł za tonie, a końcowa cena dla gospodarstw domowych nie może przekroczyć 2 tys. zł za tonę. Przy zakupie obowiązuje trzytonowy limit. Ceny węgla w każdej gminie można sprawdzić w portalu cieplo.gov.pl.

