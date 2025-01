Dzień Babci i Dziadka 2025. Promocje w Lidlu na prezenty dla dziadków

Zmiany we władzach PZU ogłoszone. Wielki powrót do spółki

Słodycze i kosmetyki dla dziadka i babci w promocji Lidla

Dzień Babci obchodzimy 21 stycznia, dzień później świętujemy Dzień Dziadka. Wybór upominkowych słodyczy z tej okazji w Lidlu jest wyjątkowy. W ofercie znajdziemy m.in.: Ferrero Collection (25,99 zł/172 g/1 opak.), czyli mix 15 eleganckich pralin, praliny Merci Together (16,99 zł/175 g/1 opak.), Raffaello, XXL (20,99 zł/230 g/1 opak.), Ptasie Mleczko (16,99 zł/340 g/1 opak.) czy praliny z czekolady mlecznej Magic of Winter (7,99 zł/114 g/1 opak.).

Kosmetyki do pielęgnacji to znakomity sposób, aby zadbać o komfort i samopoczucie babci i dziadka. Na lidlowych półkach można znaleźć krem lub serum do twarzy Hialuronowy mikrozastrzyk Soraya w supercenie, za 16,99 zł/30 ml, 50 ml/1 opak., natomiast za wszystkie kremy do twarzy Nivea, przy zakupie dwóch sztuk, za drugi, tańszy produkt zapłacimy 60 proc. taniej. Wśród prezentowych inspiracji nie zabraknie również zapachowych propozycji – kultową wodę perfumowaną dla kobiet Pani Walewska kupimy za jedyne 19,99 zł/30 ml/1 opak., a wodę toaletową dla mężczyzn Jaguar dostaniemy w cenie 79,99 zł/100 ml/1 opak.

Idealne prezenty na Dzień Babci i Dziadka

W sklepach Lidl znajdziemy eleganckie filiżanki ze spodkiem Jawi (19,99 zł/1 zestaw) oraz zaparzacz do kawy lub herbaty czy podstawkę do podgrzewania Bodum aż 20 zł taniej, w cenie 59,99 zł/1 szt. To doskonała okazja, aby zachęcić nasze babcie i dziadków do relaksu w wygodnym fotelu przy aromatycznym napoju! W ofercie sieci pojawi się również wózek na zakupy (29,99 zł/1 szt.), który ułatwi naszym bliskim wyprawy do sklepów, a składane kółka zapewnią jego łatwe przechowywanie. Wisienką na torcie mogą okazać się skarpetki w opakowaniu prezentowym Soxo, dostępne w cenie 14,99 zł/1 para. Wiele pomysłów na prezent dla babci i dziadka znajdziemy w sklepie online na Lidl.pl, m.in. dres damski z polaru (49,99 zł/ 1 zestaw), kalesony męskie (21,99 zł/ 1 para) czy dres męski z polaru (49,99 zł/ 1 zestaw).