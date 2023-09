Dzień Służby Celnej. Ile zarabia celnik?

Jakie są zarobki w Służbie Celnej? Dodatki pompują pensje celników

Zarobki w Służbie Celnej są zróżnicowane, zależą od lokalizacji, w której się pracuje, wykształcenia, posiadanych kompetencji, jak i stażu pracy. Wynagrodzenie w służbie celnej wyliczane jest na bazie kwoty bazowej zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów. Obecnie kwota bazowa w korpusie służby cywilnej wynosi 2190,45 zł (w 2024 roku ma wzrosnąć do 2335,02 zł).

Zarobki zależą również od stanowiska. Jak podaje portal poradnikpracownika.pl, młodszy specjalista Służby Celno-Skarbowej może liczyć na 2700 zł brutto wynagrodzenia miesięcznie. Młodszy ekspert Służby Celno-Skarbowej otrzymuje do 4700 zł brutto w ciągu miesiąca, a ekspert Służby Celno-Skarbowej do 5100 zł brutto w ciągu miesiąca. Na pensję do 6000 zł brutto miesięcznie może liczyć starszy ekspert Służby Celno-Skarbowej. Są to jednak kwoty bez wliczonych dodatków dla służb mundurowych.

Należy jednak pamiętać, że w Służbie Celno-Skarbowej jako służbie mundurowej należą się liczne dodatki, które podnoszą wynagrodzenie funkcjonariuszy. Jak wylicza portal wynagrodzenia.pl, mediana zarobków na stanowisku celnika wynosi 7280 zł brutto, a co drugi celnik otrzymuje pensje od 5960 do 8340 zł brutto. Powyżej 8 tys. zł zarabia 25 proc. najlepiej ocenianych celników.

dodatek za wysługę lat (od 2 do 25 proc. wynagrodzenia zasadniczego),

dodatek za pracę w nocy,

dodatek kontrolerski,

dodatek żywieniowy,

nagrody roczne, czyli tzw. trzynastki,

nagrody jubileuszowe,

świadczenia socjalne np. dopłaty do wypoczynku,

dopłaty do zakupu okularów.

Kto może zostać celnikiem?

Aby ubiegać się o pracę celnika, trzeba mieć polskie obywatelstwo, być niekaranym i mieć nieposzlakowaną opinię, wymaga się także dobrego stanu zdrowia oraz średniego wykształcenia. Przyszli celnicy muszą odbyć praktyki zawodowe, których zwieńczeniem jest egzamin kwalifikacyjny, po którym zostaje się włączonym do służby stałej. Kandydaci muszą także przejść specjalistyczne kursy, które przygotowują ich do pracy.

Co istotne celnik nawet po zatrudnieniu musi się we własnym zakresie dokształcać, choćby ze zmian w prawie, zmian w taryfach celnych czy w kodeksie postepowania administracyjnego.

