Główny Urząd Statystyczny poinformował, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2023 r. wzrosły rdr o 13,0 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny nie zmieniły się.

W dobie wszechobecnej drożyzny i wciąż wysokiego wskaźnika inflacji, każdy grosz jest "na wagę złota". W szczególności jest to istotne dla osób, których dochody nie są najwyższe - między innymi dla emerytów i rencistów otrzymujących niskie świadczenia emerytalne.

Dlaczego więc dane dotyczące inflacji są tak istotne? Nie tylko ze względu na poziom cen usług i towarów. Inflacja obok wzrostu przeciętnego wynagrodzenia jest jednym z elementów do wyliczania wskaźnika waloryzacji, czyli podwyżek świadczeń emerytalnych i rentowych.

Inflacja 13 proc. Ile wyniesie wskaźnik waloryzacji emerytur?

Przy wzroście płac na poziomie 14,3 proc. oraz wskaźniku inflacji 13,0 proc. wskaźnik waloryzacji wyniósłby 15,86 proc. Co to oznacza w praktyce? Osoby otrzymujące emeryturę minimalną w wysokości 1 588,44 zł zyskałyby 252 zł do emerytury.

Osoby otrzymujące wysokie świadczenia np. w wysokości 5 000 zł - otrzymaliby dodatkowe 793 zł. Wyliczenia dotyczące pozostałych kwot świadczeń emerytalnych do przeanalizowania w galerii dołączonej do artykułu.

