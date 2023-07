Ekstra podwyżka dla seniorów! Ponad 1200 zł dodatku do emerytury

Dodatki do rent i emerytur w 2024

W 2024 roku podwyżka świadczeń seniorów, i tym samym dodatków do emerytur, będzie o wiele niższa niż w tym roku. Jak wynika z najnowszej projekcji inflacji NBP średnioroczna inflacja wyniesie 11,9 proc. To spadek względem ubiegłego roku, gdy inflacja wyniosła 14,4 proc. Choć wolniej będą rosły ceny produktów czy rachunków, to problemem może być brak realnego wzrostu płac. Do liczenia wskaźnika waloryzacji wykorzystuje się również dane dotyczące wzrostu wynagrodzeń. Można przyjąć, że w tym roku realnie wynagrodzenia nie wzrosły. W efekcie waloryzacja w 2024 roku powinna wynieść 11,9 proc. I będzie sporo niższa od rekordowej waloryzacji w 2023 roku, która wynosiła aż 14,8 proc.

Ile wzrosną dodatki do rent i emerytur w 2024 roku?

Waloryzacja emerytur i rent przekłada się także na waloryzację dodatków do emerytur. Seniorom przysługują rozmaite dodatki z ZUS, KRUS czy MSWiA. Na dodatki do emerytur mogą liczyć m.in. inwalidzi wojenni, kombatanci, osoby prowadzące tajne nauczanie, osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR.

Najbardziej popularny jest dodatek pielęgnacyjny, wypłacany przez ZUS wszystkim Polakom, którzy skończyli 75 lat. Jeśli prognozy inflacji na cały rok się sprawdzą i wskaźnik waloryzacji świadczeń w 2024 r. wyniesie 11,9 proc., to dodatek pielęgnacyjny wzrośnie o 35,03 zł do kwoty 329,42 zł.

