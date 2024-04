Emeryci nie dostaną dwóch dodatków! Muszą wybrać tylko jeden

Dopłacą aż 3700 zł do wynajmu mieszkania w Polsce! Kto skorzysta?

Części emerytowanych nauczycieli przysługuje dodatek za "tajne nauczanie" wysokości 330,07 zł, rocznie to niemal 4000 zł (dokładnie 3960,84 zł). Do tego dodatek jest corocznie waloryzowany. Podstawą prawną do wypłaty dodatku jest Karta Nauczyciela.

Dodatek otrzymają seniorzy, którzy w czasie okupacji podczas II wojny światowej prowadzili tajne nauczanie lub/i przed 1 września 1939 roku nauczali w języku polskim w szkołach na terenie III Rzeszy Niemieckiej lub ówczesnego Wolnego Miasta Gdańsk.

Aby otrzymywać dodatek, senior musi złożyć wniosek, z zaświadczeniem wydanym przez kuratorium oświaty. Wniosek można złożyć w dowolnym momencie.

ZUS może kazać wybrać emerytowi pomiędzy jednym z tych dwóch dodatków

Niektórym seniorom, którym przysługuje dodatek za tajne nauczanie, przysługuje również dodatek kombatancki. Pobierać mogą go jedynie osoby, które mają status kombatanta (uznanego decyzją Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych). Dodatek wynosi 330,07 zł.

Jednak jest haczyk, jak podaje ZUS osoby, które są uprawnione do dodatku kombatanckiego i jednocześnie do dodatku za tajne nauczanie, nie mogą dostawać obu jednocześnie. W takim wypadku przysługuje tylko jeden - wyższy lub wybrany. Warto jednak podkreślić, że oba dodatki są tej samej wysokości i wynoszą 330,07 zł.

