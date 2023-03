Emeryci zostali oszukani na waloryzacji? Dostali mniej niż powinni? Szokujące dane eksperta

Czy seniorom należy się wyrównanie i wyższa emerytura?

Przypominamy, że jednym z istotniejszych danych przy obliczaniu rokrocznej waloryzacji jest średnioroczna inflacja. Jeżeli GUS skorygował dane dotyczące inflacji za styczeń (obniżenie wskaźnika w zestawieniu rok do roku i jednoczesne podwyższenie miesiąc do miesiąca), warto zadać pytanie, czy w takim razie nie popełnił takich błędów wcześniej. Czy to możliwe, by w wyniku błędu wskaźnik inflacji średniorocznej został zaniżony?

Jeżeli tak, to może się okazać, że waloryzacja na poziomie 14,8 procent mogła być obliczona na podstawie błędnych danych. To z kolei może wskazywać, że waloryzacja powinna być wyższa, a emeryci po prostu dostali mniejszą podwyżkę.

Antoni Kolek, prezes Instytutu Emerytalnego, w rozmowie z Super Biznesem mówi, że w takiej sytuacji rzeczywiście warto byłoby przejrzeć i zweryfikować dane z ubiegłego roku.

-Pomyłki się zdarzają, ale rzeczywiście w dobie szalejącej drożyzny warto sprawdzić dane z ub.r. i ewentualnie wypłacić wyrównanie seniorom. Rząd powinien pomyśleć nad uporządkowaniem wskaźników tak, by te dane były zawsze pewne. Bo chodzi tu o portfele szczególnie wrażliwej finansowo grupy społecznej - uważa prezes Kolek.

Kolek przypomina, że już dzisiaj waloryzacja, 13. i 14. emerytura to koszt dla budżetu państwa blisko 70 mld zł. Już wiadomo, że na 13.a emeryturę rząd musi pożyczyć. Zatem takie wyrównanie mogłoby być już ciężkie do udźwignięcia. Nie wykluczone, że trzeba by komuś zabrać by wyrównać świadczenia seniorom - dodaje prezes Instytutu Emerytalnego.

Coś chyba w @GUS_STAT nie wyszło z rewizją inflacji w styczniu. To się matematycznie nie składa.Proszę o wyjaśnienie. https://t.co/leL5jH2tbS pic.twitter.com/dt9mhOkD2z— Sławomir Dudek (@DudSlaw) March 15, 2023

