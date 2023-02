Emerycie dostaniesz rekordową emeryturę! Termin wypłaty już się zbliża

Ile zyskają seniorzy na marcowej waloryzacji?

Inflacja uderzyła mocno w kieszenie wszystkich Polaków, w tym seniorów. Polskie prawo zapewnia emerytom, że ich świadczenia nie zdewaluują się przez wzrost wynagrodzeń i inflację, dlatego też w 2023 roku waloryzacja wyniesie 14,8 proc. Co więcej rząd zapewnił, że osoby z najniższymi świadczeniami otrzymają przynajmniej 250 zł brutto.

Ile zyskają seniorzy? To zależy od ich dotychczasowych świadczeń. Osoby z najniższą emeryturą, która wynosi 1338,44 zł, wzrośnie do 1588,44 zł, co na rękę powinno dać ok. 1445 zł. Z kolei osoby ze świadczeniami wysokości 2000 zł brutto, będą mieli o 296 zł brutto więcej, czyli ich emerytura na rękę wyniesie 2089 zł. Więcej wyliczeń sprawdzicie w naszej tabeli.

Kiedy wypłaty podwyższonych emerytur?

Waloryzowane emerytury będą wypłacane od marca 2023 roku, czyli już niebawem seniorzy dostaną podwyższone świadczenia. Pierwsze przekazy trafią do emerytów wtedy, gdy z reguły dostają emerytury. Terminy to 1 lub 3 marca (jeśli mają wypłaty piątego dnia miesiąca, bo 5 marca to niedziela), 6 marca, 10 marca, 15 marca lub 24 marca (w przypadku osób, które normalnie otrzymują emerytury 25. dnia miesiąca, który w marcu wypada w sobotę.

