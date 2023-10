Skarbówka obniży emeryturę seniorom! To kara za nieopłacenie kluczowej opłaty

Abonament RTV 2023 – ile wynosi?

Abonament RTV to dwie kwoty, które różnicuje to, czy korzystamy z radia lub telewizora czy z obu naraz. Opłatę regulujemy do 25. dnia miesiąca lub z góry za cały rok, przy czym otrzymujemy 10 proc. zniżki. Obecne stawki wynoszą:

* za posiadanie telewizora (lub radia i telewizora) 27,30 zł miesięcznie,

* za posiadanie radia 8,70 zł miesięcznie.

Kto jest jest zwolniony z opłat abonamentu RTV ?

Część emerytów jest wyłączona z konieczności regulowania opłat abonamentowych. Opłacanie abonamentu RTV nie obowiązuje w przypadku osób, które:

* ukończyły 75. rok życia,

* są zaliczone do I grupy inwalidzkiej,

* są weteranami będącymi inwalidami wojennymi lub wojskowymi,

* przekroczyli 60. rok życia i mają prawo do emerytury, która jednak nie przekracza miesięcznie kwoty 50 proc. średniego wynagrodzenia.

Za brak opłaty skarbówka może zmniejszyć emeryturę

Kontrole z Poczty Polskiej sprawdzają, czy faktycznie opłata jest regulowana przez tych, którzy są do niej zobowiązani. W niektórych wypadkach kontrola nie jest konieczna, a Poczta Polska wysyła wezwanie do zapłaty. Takiego wezwania mogą się spodziewać się ci, którzy zarejestrowali swój sprzęt, ale przestali regulować abonament RTV. W ich wypadku wystarczy sprawdzić w Centrum Obsługi Finansowej Poczty Polskiej, kto faktycznie zalega z opłatami. Adresat wezwania do zapłaty z Poczty Polskiej, ma 7 dni na uregulowanie zaległości.

Jeśli nie nastąpi wpłata z tytułu zaległego abonamentu RTV, sprawa zostaje przekazana do urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania dłużnika. Skarbówka może odpowiednią kwotę ściągnąć od osoby, która nie odpowiedziała na wezwanie do zapłaty. Może na przykład pobrać pieniądze z emerytury, jeśli padło na seniora. Skarbówka na cel opłaty abonamentu RTV może zająć pieniądze z: z rachunku bankowego, z nadpłaty podatku, z emerytury, z pensji, za pośrednictwem komornika.

