Emerycie, tyle odda ci skarbówka. Ostatni moment na duże pieniądze

Zwroty podatku dla seniorów!

Czas na rozliczenie PIT mamy do 2 maja. Jeśli nie prowadzimy działalności gospodarczej, zeznanie podatkowe zostanie rozliczone automatycznie i jeśli przysługiwał nam zwrot podatku, to tak czy siak je dostaniemy. Jeśli jednak się pośpieszymy i sami rozliczymy wcześniej podatek, możemy liczyć na to, że wcześniej przyjdzie do nas zwrot, nawet w ciągu kilku, lub kilkunastu dni, szczególnie jeśli wskażemy, żeby pieniądze dotarły na nasze konto zamiast przekazem pocztowym.

Zwroty podatków wynikają z tego, że w połowie 2022 roku zmniejszono stawkę pierwszego progu podatku dochodowego z 17 proc. do 12 proc. Przez pół roku płaciliśmy wyższy podatek niż musieliśmy, a po pół roku w postaci zwrotu podatku odzyskujemy te pieniądze.

Ile więc możemy zyskać? Jak podaje Fakt, przy emeryturze wysokości 3000 zł brutto, nasz zwrot podatku może wynieść 120 zł. Przy świadczeniu 3500 zł zwrot może sięgnąć 300 zł, a przy 4000 zł dostaniemy nawet 450 zł. Jednak nie wszyscy seniorzy mogą liczyć na zwroty.

Kto nie dostanie zwrotu podatku?

Zwrot podatku nie będzie należał się seniorom, których świadczenia wynosiły 2500 zł brutto lub mniej. Wynika to z kwoty wolnej od podatku wysokości 30 tys. zł rocznie. Osoby o niskich dochodach w ogóle nie płacą podatku dochodowego, więc nie mają z czego dostać zwrotu podatku.

Ponadto seniorzy, którym należy się zwrot podatku, ale mają zaległości podatkowe, czy nieopłacony mandat mogą nie dostać zwrotu, lub tylko jego część. W takich wypadkach pieniądze zostaną zajęte na poczet nieuiszczonych należności.

