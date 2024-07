Emerytura dla rolnika w Polsce. Ile dostanie rolnik z KRUS po 20 i 25 latach?

Emerytury rolników w KRUS. Na czym polegają?

Aby otrzymywać emeryturę z KRUS należy mieć ukończony wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn), oraz 25 lat składek. W przypadku mniejszego stażu składkowego rolnik musi zgłosić się do ZUS, aby wyliczył mu emeryturę na bazie zgromadzonych do tej pory środków.

Emerytury rolnicze składają się z części składkowej i uzupełniającej. Składkowa to 1 proc. emerytury podstawowej za każdy rok ubezpieczenia emerytalno-rentownego.

Jak wyjaśnia Onet, w przypadku gdy okres ubezpieczeń wynosi mniej niż 20 lat, część uzupełniająca wynosi 95 proc. emerytury podstawowej.

Ile wynoszą emerytury z KRUS?

Najniższa emerytura rolnicza jest tej samej wysokości, co emerytura minimalna w ZUS. To oznacza, że w 2024 roku minimalne świadczenie z KRUS wynosi 1780,96 zł brutto. Co w przypadku wyższych świadczeń?

Jak wylicza Onet, rolnik z 25-letnim stażem składek otrzyma emeryturę składającą się z dwóch części składkowej (400,72 zł), a także uzupełniającej wynoszącej 1482,65 zł. Łącznie daje to emeryturę rolniczą wysokości 1883,37 zł brutto.

A co z kwotą netto, czyli na rękę? Musimy odjąć składkę zdrowotną wynoszącą 170 zł. Podatek dochodowy nie jest naliczany do emerytur wysokości 2500 zł, więc nie musimy go odejmować. W efekcie taki rolnik może liczyć na 1713,37 zł, pod warunkiem, że nie będzie naliczona zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych.